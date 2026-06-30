قدم.. برشلونة يعلن انتقال لاعبه أنسو فاتي إلى موناكو بشكل دائم وأتلتيكو مدريد يتعاقد مع المدافع الإسباني أليخاندرو غريمالدو من باير ليفركوزن..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، انتقال لاعبه أنسو فاتي بصفة دائمة إلى فريق موناكو، الناشط بالدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد أن قضى الموسم الماضي معارا لصفوفه.

وقال النادي الكاتالوني في بيان: "توصل نادي برشلونة ونادي موناكو إلى اتفاق بشأن انتقال أنسو فاتي"

وتابع: "ينهي المهاجم البالغ من العمر 23 عاما مسيرته مع البلوغرانا بعد أن خاض 123 مباراة مع الفريق الأول، مسجلا 29 هدفا، ويحتفظ النادي بنسبة من أي عملية بيع مستقبلية".

ووقع المهاجم الإسباني، البالغ من العمر 23 عاما، عقدا لمدة أربع سنوات مع موناكو، يمتد حتى يونيو 2030، وقد ذكرت تقارير أن قيمة الصفقة بلغت 11 مليون يورو دفعها نادي الإمارة إلى برشلونة.

كان فاتي، الذي خاض 11 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، قد وصل إلى فرنسا وهو يعاني من تراجع في مستواه، ليتمكن اللاعب المولود في بيساو في نهاية المطاف من استعادة تألقه.

وشارك فاتي في 30 مباراة (13 منها كأساسي) في جميع المسابقات خلال الموسم المنقضي، حيث أظهر براعته التهديفية، حيث هز الشباك 12 مرة - بمعدل هدف كل 110 دقائق - وهو أفضل معدل في الدوري الفرنسي.

على صعيد آخر، تعاقد نادي أتلتيكو مدريد مع المدافع الدولي الإسباني أليخاندرو غريمالدو لمدة 4 سنوات حتى صيف 2030، قادما من باير ليفركوزن الألماني مقابل 20 مليون يورو.

وقال "الروخي بلانكوس" في بيان: "توصل أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن إلى اتفاق بشأن انتقال أليخاندرو غريمالدو، الذي وقع عقدا مع نادينا حتى 30 يونيو 2030".

ويتواجد الظهير الأيسر البالغ من العمر 30 عاما حاليا مع المنتخب الإسباني المشارك في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.