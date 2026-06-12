إثر التصريحات التي أطلقها فلورنتينو بيريز يتهم فيها النادي الكاتالوني بالفساد وإثراء الحكام

قدم.. برشلونة يطالب رئيس ريال مدريد بالاعتذار قبل رفع دعوى تشهير ضده إثر التصريحات التي أطلقها فلورنتينو بيريز يتهم فيها النادي الكاتالوني بالفساد وإثراء الحكام

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



طالب نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز"، بتقديم اعتذار رسمي والتراجع عن تصريحاته المسيئة ضد النادي الكاتالوني قبل الشروع في رفع دعوى جنائية بتهمة التشهير.

وقال برشلونة في بيان: "يعلن نادي برشلونة أنه في هذا اليوم، تم تقديم طلب المصالحة الإلزامي قبل رفع دعوى جنائية بتهمة التشهير بموجب المادة 205 من قانون العقوبات ضد رئيس ريال مدريد، السيد فلورنتينو بيريز".

وتابع: "يأتي ذلك نتيجة للتصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 12 مايو/أيار الماضي وفي مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام في اليوم التالي".

وأضاف: "الغرض من هذه الدعوى هو مطالبة السيد بيريز بالتراجع عن بعض التصريحات التي أدلى بها وهو على علم بكذبها والتي تعتبر تشهيرية ومسيئة لصورة وسمعة النادي".

واختتم: "في حال عدم معالجة هذا الادعاء على النحو الواجب، سيشرع نادي برشلونة في تقديم الشكوى الجنائية ذات الصلة".

وكان بيريز قد صرح يوم 12 مايو خلال مؤتمر صحفي قائلا: "خرجنا خاليي الوفاض، وأنا هنا منذ مواسم لا أعرف عددها، ولم أفز إلا بـ7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و7 ألقاب في الدوري، وكان بإمكاني الفوز بـ14 لقبا لولا أنها سرقت مني".

وأوضح: "لقد صورنا فيديو عن النقاط الـ18 التي سلبت منا هذا الموسم، ولا يمكنني السكوت عن ذلك".

ويزعم برشلونة أن بيريز اتهم النادي بـ"الفساد" و"إثراء الحكام" و"التفضيل المستمر" من قبل مسؤولي المباريات في إشارة إلى قضية نيغريرا الجارية.