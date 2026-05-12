قدم.. برشلونة يدرس تصريحات رئيس ريال مدريد بشأن اتهامات بالفساد

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، أنه بصدد دراسة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، التي أشار فيها إلى "قضية نيجريرا"، متهما النادي الكاتالوني بالفساد.

وقال برشلونة في بيان: "بخصوص المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس ريال مدريد، نود إعلامكم بأن قسمنا القانوني يدرس بعناية تصريحاته واتهاماته".

وتابع: "يجري حاليا تحليلها وتقييم الخطوات اللازمة لاتخاذها، وسيتم الإعلان عن أي مواقف أو قرارات تم اتخاذها عند الاقتضاء".

جاء رد برشلونة بعد ساعات فقط من وصف بيريز "قضية نيجريرا" بأنها "أكبر فضيحة في كرة القدم"، وأنه سيقدم ملفا مفصلا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتسوية هذه القضية من جذورها.

واتهم بيريز نادي برشلونة صراحة بالفساد، وادعى أن النادي الكتالوني "سرق" سبعة ألقاب في الدوري الإسباني، ليضيف هذا الخلاف الأخير فصلا جديدا إلى العلاقة العدائية المتزايدة بين برشلونة وريال مدريد على المستوى التنفيذي.