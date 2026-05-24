بعد سقوطه خارج ملعبه بثلاثية لهدف في الجولة الختامية، وريال مدريد يتغلب على بلباو وهبوط مايوركا وجيرونا

قدم.. برشلونة يختتم الدوري الإسباني بالخسارة أمام فالنسيا بعد سقوطه خارج ملعبه بثلاثية لهدف في الجولة الختامية، وريال مدريد يتغلب على بلباو وهبوط مايوركا وجيرونا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أنهى فريق برشلونة، المتوج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" موسمه بالخسارة أمام مضيفه فالنسيا بثلاثية مقابل هدف، السبت، على ملعب "الميستايا" في الجولة الختامية من عمر المسابقة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند 94 نقطة في المركز الأول، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي خاض مباراته الأخيرة مع الفريق، التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 61، بعدما حول تسديدة فيران توريس غير المتقنة إلى الشباك، متجاوزاً الحارس ستولي ديميترييفسكي.

وأدرك فالنسيا التعادل بعد خمس دقائق فقط عندما أطلق خافي غيرا، تسديدة قوية من خارج المنطقة بعد فقدان تشافي إسبارت للكرة، وأضاف زميله لويس ريوخا هدف التقدم في الدقيقة 71 بتسديدة يسرى قوية في الزاوية البعيدة بعدما ارتدت الكرة من دفاع برشلونة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 77 إثر تدخل مارك بيرنال على خيسوس فاسكيز، لكن تقنية الفيديو المساعد ألغتها بعد أن أثبتت أن الاحتكاك كان خارج منطقة الجزاء.

واختتم غويدو رودريغيز ثلاثية فريق "الخفافيش" في الدقيقة 7+90 بتسديدة قوية من على حدود المنطقة، حسم بها نتيجة الفوز لصالح أصحاب الأرض.

وفي مباريات أخرى، تغلب ريال مدريد على ضيفه أتلتيك بلباو برباعية لهدفين في مباراة الوداع لداني كارفاخال، قائد النادي الملكي، الذي شارك أساسيا في اللقاء.

سجل أهداف الميرينغي غونزالو غارسيا وجود بيلينغهام وكيليان مبابي وإبراهيم دياز في الدقائق 12 و41 و51 و88، وسجل للفريق الباسكي جوركا غوروزيتا وأوركو إيزيتا في الدقيقتين 1+45 و1+90.

وودع فريق ريال مايوركا الدوري رغم فوزه على ريال أوفييدو بنتيجة 3-0، كما ودع جيرونا بعد تعادله مع إلتشي بنتيجة 1-1.

وفاز سيلتا فيغو على إشبيلية بنتيجة 1-0، كما تغلب رايو فاليكانو على مضيفه ألافيس بنتيجة 2-1.

وتعادل إسبانيول مع ريال سوسييداد بنتيجة 1-1، كما فاز خيتافي على أوساسونا بهدف نظيف ليضمن المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتغلب ريال بيتيس على حساب ليفانتي بنتيجة 2-1، بينما تختتم الجولة الأحد بلقاء أتلتيكو مدريد مع فياريال.