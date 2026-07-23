قدم.. برشلونة يتعاقد مع المهاجم الألماني كريم أديمي حتى 2031 في ثاني صفقات الفريق الكاتالوني للموسم الجديد..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أكمل نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس، صفقة التعاقد مع المهاجم الدولي الألماني كريم أدييمي لمدة 5 سنوات حتى صيف 2031 قادما من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال النادي الكاتالوني عبر موقعه الإلكتروني: "توصل نادي برشلونة وبوروسيا دورتموند إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم كريم أديمي، الذي وقع عقدا مع النادي الكتالوني حتى عام 2031".

انضم أديمي، الذي ولد عام 2002 لأب نيجيري وأم رومانية، إلى دورتموند في 2022 قادما من ريد بول سالزبورغ، وسجل 36 هدفا في 146 مباراة في جميع المسابقات خلال أربعة مواسم قبل انتقاله إلى برشلونة.

كان هانز فليك، مدرب برشلونة الحالي، أول من أعطى لأديمي فرصة الظهور الأول مع المنتخب الألماني في عام 2021.

وبحسب العديد من التقارير، سيحصل بوروسيا دورتموند على رسوم انتقال قدرها 22 مليون يورو مقابل بيع عقد اللاعب الذي كان سينتهي الموسم المقبل، وقد ترتفع إلى 31 مليون يورو مع المكافآت، كما سيستفيد النادي من أي عملية بيع مستقبلية محتملة.

وأصبح أديمي البالغ 24 عاما، الصفقة الثانية لبرشلونة بعد التعاقد مع الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل، فيما يحاول مسؤولو النادي التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.