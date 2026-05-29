قدم.. برشلونة يتعاقد رسميا مع الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون بعقد لمدة 5 سنوات حتى 2031 قادما من نيوكاسل في أولى صفقات البلوغرانا للموسم الجديد

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، التعاقد رسميا مع لاعب كرة القدم الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون، لـ5 أعوام حتى 2031 قادما من نيوكاسل، في أولى صفقات بطل الدوري الإسباني للموسم الجديد.

وقال النادي الكتالوني في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "توصل نادي برشلونة ونيوكاسل يونايتد إلى اتفاق يقضي بانضمام أنتوني غوردون إلى صفوف البلوغرانا لمدة خمسة مواسم قادمة".

وخضع غوردون (25 عاما) لفحص طبي مع برشلونة الخميس، وكان من المقرر تقديمه في وقت مبكر من الجمعة، لكنه اضطر إلى الانتظار لمدة تقارب ثماني ساعات قبل تقديمه رسميا كلاعب في برشلونة بملعب سبوتيفاي كامب نو.

وأمضى غوردون ثلاث سنوات ونصف مع فريق نيوكاسل يونايتد بعد انضمامه من إيفرتون في يناير/كانون الثاني 2023، حيث شارك في 152 مباراة، وكان هداف الفريق هذا الموسم برصيد 17 هدفا في جميع المسابقات.

وسيسافر غوردون مع المنتخب الإنجليزي إلى الولايات المتحدة، الاثنين، لإقامة معسكر تدريبي قبل انطلاق كأس العالم في 11 يونيو/حزيران المقبل، حيث يلعب المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الـ12 بالمونديال إلى جانب كرواتيا وغانا وبنما.

وتشير تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة كلفت برشلونة 70 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو في صورة مكافآت، بعد منافسة قوية مع بايرن ميونخ وليفربول للتعاقد مع اللاعب.

وسينضم اللاعب الإنجليزي إلى مواطنه ماركوس راشفورد في برشلونة، لكن النادي الإسباني لم يُفعِّل بعد خيار جعل انتقال غوردون (28 عاما) من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة دائما مقابل 30 مليون يورو.

