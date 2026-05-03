قدم.. برشلونة على بعد خطوة من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعدما حقق فوزا صعبا على أوساسونا 2-1 في الجولة الـ34 من المسابقة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أصبح فريق برشلونة على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، بعدما تغلب بصعوبة على مضيفه أوساسونا 2-1، السبت، على ملعب "إل سادار"، في الجولة الـ34 من المسابقة.

بهذه النتيجة، رفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 88 نقطة في المركز الأول مبتعدا بفارق 14 نقطة أمام ريال مدريد الوصيف، الذي يحل ضيفا على إسبانيول، الأحد، وأي نتيجة غير الفوز ستعني تتويج برشلونة باللقب رسميا.

في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا، الذي لم يحقق سوى فوز واحد فقط في آخر 5 مباريات بالمسابقة حيث خسر مباراتين وتعادل في مثلهما، عند 42 نقطة في المركز العاشر.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد محاولات مكثفة من الفريقين، حيث جاءت أول فرصة محققة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعدما وصلته تمريرة عكسية من داني أولمو، لكن مهاجم برشلونة لم ينجح في توجيه تسديدته لتعلو العارضة.

ثم سدد أولمو، كرة فوق المرمى من مسافة بعيدة في فرصة غير مكتملة، وكاد أوساسونا أن يسجل عكس مجريات اللعب قبل نهاية الشوط الأول، إذ سدد أنتي بوديمير، كرة اصطدمت بالقائم الخارجي، ثم حرمه خوان غارسيا بعد لحظات.

وفي الشوط الثاني، انتظر "البلوغرانا" حتى الدقيقة 81 عندما افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل برأسية قوية، بعد تمريرة عرضية متقنة من البديل الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وضاعف البديل الآخر فيران توريس، التقدم بهدف ثان في الدقيقة 86 بعدما حول تمريرة فيرمين لوبيز إلى الشباك، لكن روبين غارسيا أشعل الدقائق الأخيرة بعدما قلص الفارق لأوساسونا مستفيدا من عرضية أبيل بريتونيس، ليحولها برأسية إلى المرمى في الدقيقة 88.