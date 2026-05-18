مدد نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، عقد مدربه الألماني هانز فليك لمدة موسمين قادمين حتى عام 2028 مع خيار التمديد لموسم إضافي، إثر نجاحه في قيادة الفريق الكاتالوني للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وقال "البلوغرانا" عبر موقعه الإلكتروني: "توصل نادي برشلونة وهانز فليك إلى اتفاق لتمديد عقده، مما يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2028، مع خيار التمديد لموسم إضافي".

وتابع: "وقع المدرب الألماني عقده الجديد يوم الاثنين في مكاتب النادي بحضور رئيس نادي برشلونة رافا يوستي، ومدير الشؤون الكروية أندرسون لويس دي سوزا "ديكو"، وأعضاء آخرين من اللجنة الرياضية، كما حضر أيضا الرئيس المنتخب خوان لابورتا".

وكان فليك، البالغ من العمر 61 عاما، قد انضم إلى برشلونة في صيف 2024، وخلال موسمين مع النادي أحرز لقبين في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وكأسين للسوبر الإسباني.

وحقق المدرب، الذي سبق له تدريب المنتخب الألماني وبايرن ميونخ، معدل 2.36 نقطة في المباراة الواحدة خلال 116 مباراة مع برشلونة، وسجل 88 فوزا و10 تعادلات و18 خسارة في تلك المباريات الـ116 مع برشلونة.

غير أن دوري أبطال أوروبا، الذي أحرزه فليك عام 2020 مع ناديه السابق بايرن ميونخ، استعصى عليه منذ وصوله إلى كاتالونيا، وودع برشلونة المسابقة هذا الموسم من ربع النهائي على يد أتلتيكو مدريد، بعدما كان قد خسر في الموسم الماضي أمام إنتر الإيطالي.