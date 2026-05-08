قدم.. برايتون يجدد عقد مدربه الألماني هورزلر حتى 2029 النادي الإنجليزي مدد عقد أصغر مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث سنوات إضافية بعد قيادته الفريق للمنافسة على مقعد أوروبي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي برايتون الإنجليزي، الخميس، توصله إلى اتفاق مع مدربه الألماني فابيان هورزلر لتجديد عقده لمدة 3 سنوات إضافية حتى يونيو/ حزيران 2029.

وقال النادي الذي يتصدر الترتيب الثامن في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بيان: "يسر نادي برايتون وهوف ألبيون أن يؤكد أن مدرب الفريق الأول للرجال، فابيان هورزلر، وافق على عقد جديد لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2029".

وانضم هورزلر لتدريب برايتون مع بداية الموسم الماضي قادما من سانت باولي الألماني، ونجح في قيادة الفريق إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقترب من حجز مقعد أوروبي للموسم المقبل.

ويُعد المدرب الألماني، البالغ من العمر 33 عاماً، أصغر مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قاد برايتون في 85 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 37 انتصاراً مقابل 24 هزيمة و24 تعادلاً.

وتتبقى أمام الفريق 3 مباريات في الدوري، إذ يواجه وولفرهامبتون واندررز هذا الأسبوع، ثم ليدز ومانشستر يونايتد في آخر مباراتين له، فيما تفصله نقطة واحدة فقط عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ويأتي تجديد عقد هورزلر وسط قائمة متزايدة من الأندية الراغبة في التعاقد معه في إنجلترا، كما أنه كان محط أنظار أندية الدوري الألماني، مع اهتمام باير ليفركوزن الشديد بالتعاقد معه.