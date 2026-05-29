إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تصدر فريق باير ليفركوزن قائمة أندية الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" الأكثر ربحية لموسم 2025، الصادر عن رابطة الدوري يوم الخميس، متفوقا على بايرن ميونخ، المتوج بالثنائية المحلية هذا الموسم.

وأظهر التقرير المالي السنوي - الذي يستند إلى مزيج من النتائج على مدار 12 شهرا حتى نهاية يونيو/حزيران 2025 لبعض الأندية وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025 لأندية أخرى - أن التفوق المالي لباير ليفركوزن على البافاريين، كان يرجع أساسا إلى انخفاض نفقات الموظفين والتكاليف الأخرى.

وارتفع صافي أرباح باير ليفركوزن في عام 2025 إلى 133 مليون يورو، محققا قفزة تاريخية إذ لم يتجاوز صافي أرباحه 3.1 ملايين يورو في العام السابق.

وتبلغ قيمة أرباح ليفركوزن الذي حقق لقب الدوري الألماني عام 2024 للمرة الأولى في تاريخه، مستوى قياسيا مقارنة بمتوسط أرباح أندية الدوري البالغة 18 ناديا والذي بلغ 11.3 مليون يورو.

فيما تراجع صافي دخل بايرن ميونخ إلى 28 مليون يورو في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، مقارنة بنحو 43.6 مليون يورو في العام السابق.

وشهد بوروسيا دورتموند، متصدر ترتيب الأرباح في العام السابق، تراجعا في صافي دخله من 44.3 مليون يورو في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 إلى 6.5 ملايين يورو في 12 شهرا المنتهية في يونيو 2025.

وجاء هوفنهايم في ذيل القائمة من حيث الأرباح، مسجلا صافي خسائر بلغ 26.6 مليون يورو في السنة المالية، مقارنة بصافي خسائر بلغ 23.2 مليون يورو في العام السابق.

وأنهى باير ليفركوزن الدوري الألماني هذا الموسم في المركز السادس برصيد 59 نقطة بفارق 24 نقطة خلف العملاق البافاري، كما ودع كأس ألمانيا من نصف النهائي أمام البايرن، ودوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أمام أرسنال.

في المقابل، حصد بايرن ميونخ هذا الموسم لقبي الدوري والكأس ليفرض سيطرة تامة على المسابقات المحلية، في حين غادر سباق دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بعد الخسارة أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان.