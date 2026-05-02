قدم.. بايرن ميونخ ينجو من خسارة ثانية في الدوري الألماني بعدما تعادل في الوقت القاتل أمام هايدينهايم بثلاثة أهداف لمثلها في الجولة الثانية والثلاثين للمسابقة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

نجا فريق بايرن ميونخ من خسارة ثانية في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما انتزع تعادلا قاتلا أمام ضيفه هايدينهايم بثلاثة أهداف لمثلها، السبت، على ملعب "أليانز أرينا" في الجولة الـ32 للمسابقة.

بهذه النتيجة رفع العملاق البافاري، المتوج باللقب، رصيده إلى 83 نقطة من 32 مباراة، فيما رفع هايدينهايم رصيده إلى 23 نقطة ليظل قابعا في المركز الأخير ويقترب خطوة إضافية من الهبوط للدرجة الثانية حيث يتأخر بثلاث نقاط عن سانت باولي صاحب المركز 16 المؤهل لملحق البقاء.

أجرى البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب البايرن، سبعة تغييرات على التشكيلة التي واجهت باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي، حيث احتفظ بعدد كبير من لاعبيه الأساسيين على دكة البدلاء خوفا من تعرضهم لإصابة قبل مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وتمكن هايدينهايم من مباغتة أصحاب الأرض بالتقدم بهدفين بحلول الدقيقة 31، إذ افتتح الجورجي بودو زيفزيفادزه التسجيل في الدقيقة 22، قبل أن يضيف التركي إرين دينكتشي الهدف الثاني في الدقيقة 31، بعدها قلص ليون غوريتسكا الفارق للبايرن في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أدرك غوريتسكا التعادل في الدقيقة 57، بعد تمريرة من البديل الفرنسي مايكل أوليسيه، غير أن هايدنهايم استعاد التقدم مجددا بهدف آخر من زيفزيفادزه في الدقيقة 76، لكن أوليسيه انتزع التعادل القاتل لبطل الدوري في الدقيقة 10+90.

وفي مباريات أخرى، تغلب أوغسبورغ على مضيفه فيردر بريمن 3-1، وهامبورغ على آينتراخت فرانكفورت 2-1، فيما تعادل هوفنهايم وضيفه شتوتغارت 3-3، ويونيون برلين مع كولن 2-2.