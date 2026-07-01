قدم.. بايرن ميونخ يضم المهاجم المغربي إسماعيل صيباري

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الأربعاء، ضم المهاجم المغربي إسماعيل صيباري، إلى صفوفه بعقد لـ5 أعوام حتى صيف 2031 قادما من آيندهوفن الهولندي.

وقال العملاق البافاري في بيان: "يعلن نادي بايرن ميونخ عن ضم إسماعيل صيباري (25 عاما) من نادي آيندهوفن الهولندي. ويشارك المهاجم حاليا مع المنتخب المغربي في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا".

وتابع: "سينتقل من بطل هولندا إلى ميونخ بعد انتهاء البطولة، وقد منح صيباري عقدا يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2031، وسيرتدي القميص رقم 34 مع بايرن ميونخ".

صيباري، المولود في مدينة تيراسا بإسبانيا، بدأ مسيرته الكروية الاحترافية في أكاديمية أندرلخت للشباب، ثم انتقل للعب مع فريق جينك تحت 19 عاما، قبل أن ينضم إلى آيندهوفن في صيف 2020، وخاض أول مباراة له في دوري الدرجة الأولى بعد بضعة أشهر فقط.

وسجل اللاعب البالغ 25 عاما، إجمالي 47 هدفا وصنع 29 هدفا آخر مع آيندهوفن في 121 مباراة، وفاز بلقب الدوري الهولندي وكأس السوبر ثلاث مرات لكل منهما، وكأس هولندا مرتين، وحصل على لقب أفضل لاعب في هولندا هذا الموسم.

ويلعب صيباري مع منتخب المغرب منذ عام 2023، ويتواجد حاليا مع أسود الأطلس في كأس العالم 2026، حيث شارك في 34 مباراة مع منتخب بلاده حتى الآن، وسجل 12 هدفا.

وتألق المهاجم المغربي في المونديال الحالي، حيث سجل أهدافا حاسمة في التعادل 1-1 مع البرازيل في المباراة الأولى، والفوز 1-0 على اسكتلندا، والفوز 4-2 على هايتي، قبل أن يسجل ركلة الجزاء الأخيرة في ركلات الترجيح ضد هولندا في دور الـ32.