بعقد لمدة 5 سنوات حتى 2031 قادما من آينتراخت فرانكفورت في ثاني صفقات العملاق البافاري بعد المغربي إسماعيل صيباري

قدم.. بايرن ميونخ يتعاقد مع الدولي الألماني ناثانيال براون بعقد لمدة 5 سنوات حتى 2031 قادما من آينتراخت فرانكفورت في ثاني صفقات العملاق البافاري بعد المغربي إسماعيل صيباري

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



تعاقد نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الجمعة، مع المدافع الدولي ناثانيال براون لمدة 5 سنوات حتى عام 2031، قادما من آينتراخت فرانكفورت في ثاني صفقات العملاق البافاري هذا الصيف.

وقال النادي الألماني في بيان: "تعاقد نادي بايرن ميونخ مع اللاعب الدولي الألماني ناثانيال براون، البالغ من العمر 23 عاما، قادما من نادي آينتراخت فرانكفورت، بعقد يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2031".

وانضم براون إلى فرانكفورت قادما من نورنبيرغ عام 2024 مقابل ثلاثة ملايين يورو، وشارك في جميع مباريات فرانكفورت الـ34 في الدوري الألماني الموسم الماضي باستثناء مباراة واحدة، مسجلا أربعة أهداف ومقدما أربع تمريرات حاسمة.

كان براون ضمن قائمة منتخب "المانشافت" في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، والتي غادرها من دور الـ32 أمام باراغواي، حيث سجل هدفا وصنع آخر في فوز ألمانيا 7-1 على كوراساو في مباراتها الافتتاحية بالبطولة.

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، دفع حامل لقب الدوري الألماني رسوما بلغت 55 مليون يورو لفرانكفورت لضم براون إلى النادي، حيث سيتنافس مع الكندي ألفونسو ديفيز المصاب في مركز الظهير الأيسر.

وأبرم بايرن ميونخ يوم الأربعاء أولى صفقات الموسم الجديد بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي المغربي إسماعيل صيباري، الذي أبهر الجميع بأدائه مع المنتخب المغربي في كأس العالم.