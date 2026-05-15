قدم.. بايرن ميونخ الألماني يجدد عقدي الحارسين نوير وأولرايش لمدة موسم حتى صيف 2027 بعد أن كان عقديهما ينتهي هذا الموسم

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" الجمعة، تمديد عقدي حارسي المرمى مانويل نوير وسفين أولرايش حتى صيف العام 2027، بعد أن كان عقديهما ينتهيان هذا الموسم.

وقال العملاق البافاري في بيان: "سيعتمد نادي بايرن ميونخ على ثنائي حراسة المرمى الموثوق به لموسم آخر بعد أن مدد مانويل نوير وسفين أولرايش إقامتهما حتى 30 يونيو (حزيران) 2027".



وتابع: "يشكل الثنائي مع جوناس أوربيج ثلاثيا سيستمر في العمل كوحدة حراسة مرمى راسخة في الموسم المقبل".

ويلعب مانويل نوير، مع البايرن منذ صيف 2011، ويتولى قيادة الفريق كقائد منذ عام 2017.



حقق نوير الثلاثية التاريخية بالفوز بدوري أبطال أوروبا، ولقب الدوري الألماني، وكأس ألمانيا مرتين (2013، 2020)، بالإضافة إلى الفوز بكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مرتين في نفس العامين.

وحتى اليوم فاز نوير (40 عاما) بلقب الدوري الألماني 13 مرة، وكأس ألمانيا ست مرات، وكأس السوبر الألماني ثماني مرات، وخاض 597 مباراة رسمية مع بايرن ميونخ، إلى جانب 124 مباراة مع المنتخب الألماني، وفاز بكأس العالم عام 2014.

وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم خمس مرات، بالإضافة إلى جائزة أفضل حارس مرمى في العالم للعقد من 2011 إلى 2020، وجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا، وجائزة أفضل لاعب في ألمانيا مرتين.

فيما حقق سفين أولرايش عشرة ألقاب في الدوري الألماني، وثلاثة ألقاب في كأس ألمانيا، وستة ألقاب في كأس السوبر الألماني مع بايرن ميونخ حتى الآن، كما كان ضمن الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي عام 2020.

وانضم أولرايش (37 عاما) إلى النادي البافاري عام 2015 من شتوتغارت، وقضى موسم 2020/2021 فقط معارا إلى هامبورغ، وشارك في 104 مباريات كحارس مرمى مع بطل ألمانيا حتى الآن.