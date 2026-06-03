قدم.. بايرن ميونخ الألماني الأعلى تصنيفا بين أندية الاتحاد الأوروبي متجاوزا ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان يتقدم للمركز الثالث..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تصدر فريق بايرن ميونخ الألماني لائحة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للأندية الأعلى تصنيفا قبل انطلاق موسم 2026-2027، متجاوزا ريال مدريد الإسباني الذي حل في المركز الثاني.

وتستند التصنيفات إلى معامل التراكم في المنافسة الأوروبية من موسم 2021-2022 فصاعدا، إما عن طريق المجموع التراكمي لنقاطه في فترة الخمس سنوات أو عن طريق 20 بالمائة من معامل اتحاده خلال نفس الفترة.

فقد ريال مدريد صدارته على الرغم من فوزه بلقبين في دوري أبطال أوروبا، في موسمي 2021-22 و2023-24، خلال هذه الفترة الزمنية، بينما لم يصل بايرن ميونخ إلى نهائي البطولة الأوروبية الأبرز للأندية في نفس الفترة.

ومع ذلك، فقد تأهل العملاق البافاري إلى ربع النهائي أو ما هو أفضل في كل من تلك المواسم الخمسة، وكان آخر ظهور له في نصف النهائي هذا العام.

وتغلب بايرن ميونخ على ريال مدريد في كل مباراة من مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، والتي فاز بها الفريق الألماني بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

تم إقصاء ريال مدريد من الدور ربع النهائي لموسمين متتاليين، واضطر إلى خوض مرحلة الملحق الإقصائي في كل مرة بعد أن فشل في التأهل إلى المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

احتل بايرن المركز الثاني في جدول ترتيب موسم 2025-2026، متقدما بسبعة مراكز وست نقاط على ريال مدريد.

من جهته، صعد باريس سان جيرمان مركزين ليحتل المركز الثالث، بعد فوزه الثاني على التوالي بدوري أبطال أوروبا، وهذه المرة على حساب أرسنال.

لكن الغانرز بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، الذي سجل أعلى مجموع نقاط في مرحلة الدوري، صعد خمسة مراكز إلى المرتبة السابعة.

يرجع عدم تصدر باريس سان جيرمان للترتيب، رغم بلوغه نصف النهائي في موسم 2024-2023، إلى غيابه عن المراكز الثمانية الأولى في جدول ترتيب المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا في كلتا النسختين اللتين شارك فيهما منذ إعادة هيكلة البطولة.

وبقي ليفربول في المركز الرابع في الترتيب العام، بينما تراجع مانشستر سيتي 4 مراكز ليحتل المركز السادس بعد هزيمتين متتاليتين في دور الـ16.

بدوره، أكمل إنتر ميلان (الخامس)، وبرشلونة (الثامن)، وباير ليفركوزن (التاسع)، وأتلتيكو مدريد (العاشر) المراكز العشرة الأولى، وكان أستون فيلا صاحب أكبر قفزة، حيث صعد 29 مركزاً إلى المرتبة 17.

وتراجع تشيلسي 5 مراكز إلى المركز 12، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. بينما تراجع مانشستر يونايتد من المركز 11 إلى المركز 21 بعد موسم بدون أي مشاركة قارية.

