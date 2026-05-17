قدم.. باشاك شهير يحافظ على حظوظه في التأهل للبطولات الأوروبية

باشاك شهير يحافظ على حظوظه في التأهل للبطولات الأوروبية بعد أن أنهى الدوري التركي الممتاز في المركز الخامس بالفوز على غازي عنتاب بهدفين دون رد..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حافظ فريق باشاك شهير على حظوظه في التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، بعدما تغلب على مضيفه غازي عنتاب بهدفين لهدف، السبت، في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

بهذه النتيجة، تقدم باشاك شهير إلى المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وباتت آماله معلقة بفوز طرابزون سبور ثالث الترتيب العام بكأس تركيا ليضمن مقعدا في دوري المؤتمر الأوروبي، فيما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

أنهى باشاك شهير الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون رد، إذ افتتح الألماني دايفي سيلكه التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من الأوزبكي عباسبيك فايزولاييف.

وضاعف الأوزبكي الآخر إلدور شومورودوف النتيجة للضيوف في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، إثر ارتكاب مصطفى بوراك بوزان خطأ ضد دايفي سيلكه داخل المنطقة.

وفي الشوط الثاني، تمكن السويسري كريستوفر لونغوي من تقليص الفارق لغازي عنتاب في الدقيقة 58، بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من الروماني ديان سوريسكو.

وفي مباريات أخرى، تغلب صامسون سبور على ضيفه غوزتبة بثلاثية نظيفة سجلها الفرنسي تانغاي كوليبالي والهولندي إيلايس تافاشان والتشادي ماريوس موانديلمادجي في الدقائق 36 و85 و89.



ورفع صامسون سبور رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع، بفارق 4 نقاط خلف غوزتبة صاحب المركز السادس.



وفاز فاتح قرة جمرك على ضيفه ألانيا سبور بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ16 بعد أن هبط رسميا في وقت سابق، فيما تجمد رصيد ألانيا سبور عند 37 نقطة في المركز الـ11.