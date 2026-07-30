قدم.. باشاك شهير التركي يودع مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

ودع فريق باشاك شهير التركي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بخسارته أمام مضيفه إنتر توركو الفنلندي 0-2، الخميس، على ملعب "فريتاس" في إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة.

بهذه النتيجة، عوض أصحاب الأرض خسارتهم في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "فاتح تريم" بإسطنبول وانتهت بهدف دون رد للفريق التركي، ليتأهلوا بأفضلية مجموع المباراتين بنتيجة 2-1.

بدأ الفريق الفنلندي المباراة بقوة وتقدم في الدقيقة 18 عبر ياس تومينين برأسية، مستغلا تمريرة عرضية من الجناح الأيمن يان بيكا لاين داخل منطقة الجزاء، ليحولها مباشرة في الشباك.

وعلى الرغم من أن فريق باشاك شهير سعى إلى إيجاد فرص للتعادل في الشوط الأول، إلا أنه لم يتمكن من تغيير النتيجة ودخل غرفة الملابس متأخرا في النتيجة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل إنتر توركو ضغطه بقوة وضاعف تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 48 عبر النيجيري كلينتون جيفتا بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من الكاميروني لويك إيسومبا، ليزيد من صعوبة مهمة الفريق التركي.

وأنهى إنتر توركو المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول يان-بيكا لاين على بطاقة حمراء في الدقيقة 88 للإنذار الثاني، لكن باشاك شهير لم يستغل تفوقه العددي ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الفريق الفنلندي 2-0 ليحجز بطاقة التأهل للدور التمهيدي الثالث.