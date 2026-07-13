حتى صيف 2029، بحسب بيان صادر عن النادي..

قدم.. باريس سان جيرمان يوقع أول عقد احترافي مع التونسي آدم العياري حتى صيف 2029، بحسب بيان صادر عن النادي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الاثنين، توقيع أول عقد احترافي مع لاعب كرة القدم التونسي الشاب آدم العياري، حتى يونيو/حزيران 2029.

وقال نادي العاصمة الفرنسية في بيان: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع أول عقد احترافي لآدم العياري، ويرتبط لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 18 عاما الآن بالنادي حتى يونيو 2029".

ويعتبر العياري أحد أبرز خريجي أكاديمية النادي الباريسي، حيث بدأ مسيرته مع النادي في سن السادسة، وخلال سنوات، أظهر تطورا ملحوظا في إمكانياته الفنية، ما سمح له بالتقدم تدريجيا عبر مختلف فئات الشباب بالنادي.

اللاعب فرض نفسه بقوة خلال الموسم الماضي كأحد العناصر الواعدة في جيل المواهب الصاعدة في باريس سان جيرمان، مساهما بشكل كبير في نجاحات فرق الشباب.

وشارك العياري في 20 مباراة بالدوري الفرنسي لفئة تحت 19 عاما، محرزا 7 أهداف وصانعا 6 أخرى، ليقود فريقه للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

كما تألق العياري في بطولة كأس غامبارديلا (تحت 18 سنة)، حيث كان له دور بارز في تتويج باريس سان جيرمان باللقب، بتسجيل 7 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في ست مباريات.

انضم العياري، المولود لأبوين تونسيين في باريس، مبكرا إلى منتخبات الشباب الفرنسية، بداية من فئة تحت 16 عاما وصولا إلى منتخب تحت 19 عاما، حيث يملك 18 مباراة دولية مع منتخبات فرنسا للشباب سجل خلالها 3 أهداف.