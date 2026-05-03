قدم.. باريس سان جيرمان يهدر نقطتين في سباق لقب الدوري الفرنسي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أهدر فريق باريس سان جيرمان نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما تعادل مع ضيفه لوريان بهدفين لمثلهما، السبت، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من المسابقة.

بهذا التعادل، يبقى باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 70 نقطة، وتتبقى له ثلاث مباريات، موسعا الفارق إلى 7 نقاط أمام مطارده المباشر لانس الوصيف، الذي يحل ضيفا على نيس في وقت لاحق السبت.

في المقابل، ظل لوريان، القادم من خسارة في الجولة الماضية أمام ستراسبورغ 2-3، في المركز التاسع برصيد 42 نقطة، بعدما تعادل في مباراته رقم 12 بالدوري هذا الموسم.

وعمد الإسباني لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي إلى إبقاء ماركينيوس وعثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا ووارن زائير إيمري على مقاعد البدلاء لادخار جهودهم لمباراة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح إبراهيم مباي التسجيل مبكرا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة، قبل أن يتمكن بابلو باجيتس من إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 12، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، أعاد البديل إيمري التقدم لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 62، غير أن لوريان واصل مقاومته ونجح البديل البنيني توسين أييجون في خطف هدف التعادل عند الدقيقة 78، ليحسم اللقاء بنتيجة 2-2.