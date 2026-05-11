قدم.. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز بالدوري الفرنسي بعدما تغلب بصعوبة على ستاد بريست 1-0 في الجولة الـ33 من المسابقة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أصبح فريق باريس سان جيرمان، على بعد نقطة واحدة من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي، بفضل فوزه على ضيفه ستاد بريست 1-0، الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، في الجولة الـ33.

ورفع العملاق الباريسي، بهذا الانتصار، رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 6 نقاط عن مطارده لانس، ليقترب أكثر من الاحتفاظ باللقب، فيما تجمد رصيد بريست عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب العام.

بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، أجرى لويس إنريكي تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي واجهت بايرن ميونخ، ليدفع بعدد كبير من البدلاء خلال اللقاء.

انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي وسط سيطرة من جانب كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي، لكن بدون فاعلية حقيقية في ظل ندرة الفرص المتاحة وصلابة الدفاع المنظم لفريق بريست.

واضطر لويس إنريكي للاستعانة بدكة البدلاء عند الدقيقة 60 وإشراك عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا، وكاد الفريق أن يفتتح التسجيل عبر سيني مايولو عندما ارتطمت تسديدته المقوسة من على حدود المنطقة بالعارضة ثم بالقائم الأيسر.

بعد ذلك سدد البرتغالي جواو نيفيز، فوق العارضة، قبل أن ينجح البديل ديزيريه دوي، في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82، بتسديدة أرضية متقنة من خارج منطقة الجزاء، إثر ضغط كبير فرضه حامل اللقب على ضيفه.

وكاد بريست أن يدرك التعادل عندما خسر نيفيز الكرة أمام هوغو ماغنيتي، لكن تسديدة قائد بريست تصدى لها الإيطالي ريناتو مارين، حارس باريس سان جيرمان، وأبعدها بأمان ليصمد باريس سان جيرمان حتى النهاية.

وفي مباريات أخرى، تغلب تولوز على أولمبيك ليون، وستاد رين على "باريس إف سي"، وأوكسير على نيس، بنتيجة واحدة هي 2-1، وتغلب أولمبيك مارسيليا على لو هافر وليل على موناكو 1-0، وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز 4-0، فيما تعادل آنجير وستراسبورغ 1-1.