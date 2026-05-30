قدم.. باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أحرز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لقبه الثاني تواليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على أرسنال الإنجليزي 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، السبت، على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست في النهائي.

بهذه النتيجة، واصل فريق العاصمة الفرنسية تفوقه على النادي اللندني في البطولة، وذلك للموسم الثاني على التوالي، بعد أن سبق وأطاح به من نصف نهائي الموسم الماضي، بالفوز عليه مرتين ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 في لندن، و2-1 في باريس.

وأصبح العملاق الباريسي تاسع ناد يحقق إنجاز الفوز باللقب مرتين متتاليتين، بعد ميلان وإنتر ميلان الإيطاليين، وبنفيكا البرتغالي، ونوتينغهام فورست وليفربول الإنجليزيين، ناهيك عن بايرن ميونخ الألماني، وأياكس أمستردام الهولندي، وريال مدريد الإسباني، الذين فازوا باللقب 3 مرات متتالية.

المباراة أقيمت في توقيت مبكر عن المعتاد، حيث انطلقت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت وسط أوروبا، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعديل موعدها بهدف تحسين تجربة الجماهير وتسهيل حركة المشجعين بعد نهاية المباراة، إلى جانب تخفيف الأعباء اللوجستية المصاحبة للحدث.

تقدم أرسنال بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عبر الألماني كاي هافيرتز، بعدما وصلته الكرة من تشتيت خاطئ للبرازيلي ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، لينطلق بالكرة ويتوغل داخل المنطقة قبل أن يسدد قذيفة قوية بيسراه في الشباك.

بعد الهدف، تراجع أرسنال لمنتصف ملعبه، فأغلق المساحات أمام هجوم باريس سان جيرمان وأحبط جميع محاولاته للوصول إلى مرمى الحارس الإسباني ديفيد رايا، لينتهي الشوط الأول بأفضلية تقدم الفريق الإنجليزي في النتيجة.

وانتظر باريس سان جيرمان حتى الدقيقة 65 ليعادل النتيجة عن طريق عثمان ديمبيلي من ركلة جزاء، إثر تعرض الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، للعرقلة من جانب المدافع الإسباني كريستيان موسكيرا، داخل المنطقة.

ولاحت فرصة ذهبية للفريق الباريسي للتقدم في النتيجة في الدقيقة 77 بعدما قاد الخطير كفاراتسخيليا، هجمة مرتدة سريعة وسدد كرة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بساق لويس سكيلي، ثم بالقائم الأيسر.

أظهر باريس سان جيرمان أفضلية نسبية في الدقائق التالية لكن دون خطورة حقيقية، وبمرور الوقت بدت علامات الإرهاق على لاعبي الفريقين بسبب المجهود الكبير الذي بذلوه، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وتتجه المباراة للوقت الإضافي.

ولم يشهد الشوطان الإضافيان أي جديد في نتيجة المباراة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق باريس سان جيرمان الذي حسمها بنتيجة 4-3 بعد أن أهدر إيبيريتشي إيزي، والمدافع البرازيلي غابرييل ماجالهايس​​​​​​​، ركلتي جزاء لأرسنال، بينما أهدر البرتغالي نونو مينديز، ركلة واحدة لباريس سان جيرمان.