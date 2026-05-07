باريس سان جيرمان إلى نهائي أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

واصل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حملة دفاعه عن لقبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتأهله إلى النهائي للمرة الثانية تواليا، بتعادله مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني 1-1، الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا" في إياب نصف النهائي.

وجاء تأهل العملاق الباريسي مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بملعبه "حديقة الأمراء" 5-4، الأسبوع الماضي، ليتفوق بأفضلية مجموع المباراتين بنتيجة 6-5.

وبات فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي أول فريق فرنسي يصعد إلى نهائي دوري الأبطال ثلاث مرات، ليضرب موعدا مع أرسنال الإنجليزي في النهائي يوم السبت 30 مايو/ أيار الجاري، على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة البولندية بودابست.

باغت الفريق الباريسي أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق عثمان ديمبيلي، مستغلا عرضية أرضية رائعة من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، ليقابلها بقدمه اليسرى بتسديدة قوية في شباك مانويل نوير.

وطالب لاعبو بايرن بطرد البرتغالي نونو مينديز، للإنذار الثاني، حيث حصل على إنذار أول بداعي العنف مع الفرنسي مايكل أوليسيه، قبل أن يعود ويلمس الكرة بيده، لكن الحكم رفض إنذاره، بداعي وجود خطأ سابق قبل تلك اللعبة على أحد لاعبي الفريق البافاري.

وشهدت الدقيقة 31 حالة تحكيم جدلية بعد أن اصطدمت الكرة بيد البرتغالي جواو نيفيز، لاعب باريس، داخل منطقة جزاء فريقه، ولكن الحكم رفض احتسابها ركلة جزاء بسبب تشتيت للكرة من زميله فيتينيا، باعتبار أن وضعية يد اللاعب طبيعية.

وفي الشوط الثاني، كثف البايرن من ضغطه الهجومي وهدد مرمى باريس سان جيرمان أكثر من مرة عن طريق لويس دياز وموسيالا، إلا أن بسالة دفاع الفريق الباريسي ومن خلفه الحارس الروسي سافونوف، وقفا سدا منيعا.

واعتمد باريس سان جيرمان، على الهجمات المرتدة وأضاع كفاراتسخيليا ودوي وباركولا، فرصة حسم المباراة، بفضل تألق غير عادي من مانويل نوير، وتمكن الإنجليزي هاري كين، أخيرا من خطف هدف التعادل لفريق بايرن في اللحظات الأخيرة، ولكن لم يكن كافيا للتأهل.