قدم.. بادربورن يتأهل للبوندسليغا للمرة الثالثة على حساب فولفسبورغ بالفوز بهدفين لهدف في الوقت الإضافي في إياب ملحق الصعود والهبوط..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تأهل فريق بادربورن إلى الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على ضيفه فولفسبورغ بهدفين لهدف في الوقت الإضافي، الاثنين، في إياب ملحق الصعود والهبوط.

ولحق بادربورن بشالكه وإيلفيرسبيرغ، اللذين حسما تأهلهما مباشرة في وقت سابق بعد احتلالهما للمركزين الأول والثاني بدوري الدرجة الثانية، مستفيدا من تعادله السلبي في مباراة الذهاب.



وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يصعد فيها بادربورن للبوندسليغا بعد موسمي 2013 و2018، لكنه هبط مباشرة في الموسم التالي، بينما هبط فولفسبورغ، الذي احتل المركز الـ16 في دوري الدرجة الأولى لأول مرة بعد 29 موسما متتاليا.

بداية اللقاء جاءت مثالية لفولفسبورغ الذي بدأ اللقاء بقوة ونجح في التقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، بعدما افتتح التسجيل عبر دزينان بييتشينوفيتش بتسديدة مباشرة من تمريرة عكسية من آدم داغيم من الجهة اليسرى.

لكن فولفسبورغ تلقى ضربة قوية بعد طرد لاعب خط وسطه الدنماركي جواكيم ميهلي في الدقيقة 14 لحصوله على إنذارين متتاليين في غضون 4 دقائق فقط، ليستكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل بادربورن تفوقه العددي ليعادل النتيجة في الدقيقة 38، حين مرر كوردا رمية تماس طويلة أكملها كالفين براكلِمان بلمسة رأس، قبل أن يحولها فيليب بيلبيجا برأسية أخرى في المرمى عند القائم البعيد.

واقترب بادربورن من التسجيل في أكثر من مناسبة في ظل سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني، إذ ارتطمت تسديدة سيباستيان كلااس التي غيرت اتجاهها بالعارضة، لكنه لم ينجح في تجنب الذهاب إلى وقت إضافي.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 100 ليسجلوا هدف الفوز والتأهل عبر لورين كوردا بعدما حول تمريرة سفين ميشيل العرضية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إلى الشباك.