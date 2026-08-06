قدم.. انبهار عربي باستقبال محمد صلاح في طرابزون سبور التركي (تقرير إخباري) حشود الجماهير في إسطنبول وطرابزون تتصدر التفاعل العربي ووسائل الإعلام مع بدء رحلة النجم المصري في الدوري التركي.

إسطنبول/ الأناضول

حظي الاستقبال الجماهيري الحاشد الذي نظمته جماهير نادي طرابزون سبور التركي للنجم المصري محمد صلاح باحتفاء واسع في الأوساط العربية، وسط إشادات اعتبرته استثنائيا في عالم كرة القدم.

وتصدرت مشاهد استقبال صلاح منصات التواصل الاجتماعي، فيما أفردت وسائل إعلام عربية تغطيات موسعة للحدث، ووصفت بداية اللاعب مع النادي التركي بأنها غير مسبوقة.

وأمس الأربعاء وصل صلاح مدينة إسطنبول، وحظي باستقبال جماهيري حاشد في مطار أتاتورك، قبل أن ينتقل مساء إلى مدينة طرابزون، حيث كان آلاف من جماهير النادي في انتظاره لاستقباله.

** تفاعل عربي

وتفاعل إعلاميون ورياضيون وشخصيات عامة مع مشاهد الاستقبال، إذ وصف الإعلامي المصري رامي رضوان الحشود بأنها تعكس المكانة العالمية والشعبية الكبيرة التي يحظى بها صلاح.

بدوره، قال المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي إن المشهد يعكس المكانة الكبيرة للنجم المصري لدى جماهير كرة القدم داخل تركيا وخارجها.

فيما اكتفى علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بوصف الاستقبال بأنه "كبير" لنجم مصر في تركيا.

ومن الكويت، اعتبر المحامي سعود الشحومي أن استقبال صلاح كان "أيقونيا"، ورأى أنه يتفوق على مراسم استقبال عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالميين.

وقال في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه سيبدأ متابعة نادي طرابزون سبور والدوري التركي بعد انضمام اللاعب المصري.

وأضاف الشحومي: "ما حدث لمحمد صلاح أقل ما يمكن وصفه بأنه صدمة لكل من راهن على نهاية مسيرته".



وأضاف أن "الاستقبال كان استثنائيا ولا يكاد يُصدق"، قبل أن يختتم حديثه بالقول: "محمد صلاح أسطورة لن تتكرر".

كما أشاد عدد من مستخدمي منصات التواصل باستقبال صلاح، إذ وصف المصري محمد عبد الكريم المشهد بأنه "أعظم استقبال للاعب على الإطلاق"، معتبرا أن النجم المصري "قيمة تاريخية" و"أسطورة لن تتكرر".

واعتبرت المصرية أماني عاطف أن الاستقبال كان "أسطوريا"، مشيرة إلى احتشاد أكثر من 25 ألفا من جماهير طرابزون سبور.



وأكدت عاطف أن الأجواء "كانت أقرب إلى استقبال رئيس دولة منها إلى استقبال لاعب كرة قدم"، وأن انتقال صلاح يمثل "بداية فصل جديد" في مسيرته.

ومن الكويت، وصف علي أسد استقبال صلاح بأنه "عالمي"، فيما قال المصري محمد البستاوي إن مشاهد الاستقبال دفعته إلى التطلع إلى متابعة الدوري التركي، مرفقا منشوره بمقطع فيديو يوثق احتشاد جماهير النادي.

[1/7] وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. ووصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على متن طائرة خاصة إلى صالة الطيران العام في مطار أتاتورك، قادمًا من جزيرة ميكونوس اليونانية حيث كان يقضي إجازته، وكان في استقباله عدد من مشجعي طرابزون سبور. [2/7] وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. ووصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على متن طائرة خاصة إلى صالة الطيران العام في مطار أتاتورك، قادمًا من جزيرة ميكونوس اليونانية حيث كان يقضي إجازته، وكان في استقباله عدد من مشجعي طرابزون سبور. [3/7] وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. ووصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على متن طائرة خاصة إلى صالة الطيران العام في مطار أتاتورك، قادمًا من جزيرة ميكونوس اليونانية حيث كان يقضي إجازته، وكان في استقباله عدد من مشجعي طرابزون سبور. [4/7] وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. ووصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على متن طائرة خاصة إلى صالة الطيران العام في مطار أتاتورك، قادمًا من جزيرة ميكونوس اليونانية حيث كان يقضي إجازته، وكان في استقباله عدد من مشجعي طرابزون سبور. [5/7] وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. ووصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على متن طائرة خاصة إلى صالة الطيران العام في مطار أتاتورك، قادمًا من جزيرة ميكونوس اليونانية حيث كان يقضي إجازته، وكان في استقباله عدد من مشجعي طرابزون سبور. [6/7] وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. ووصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على متن طائرة خاصة إلى صالة الطيران العام في مطار أتاتورك، قادمًا من جزيرة ميكونوس اليونانية حيث كان يقضي إجازته، وكان في استقباله عدد من مشجعي طرابزون سبور. [7/7] وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. ووصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على متن طائرة خاصة إلى صالة الطيران العام في مطار أتاتورك، قادمًا من جزيرة ميكونوس اليونانية حيث كان يقضي إجازته، وكان في استقباله عدد من مشجعي طرابزون سبور. × [1/7] وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. ووصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على متن طائرة خاصة إلى صالة الطيران العام في مطار أتاتورك، قادمًا من جزيرة ميكونوس اليونانية حيث كان يقضي إجازته، وكان في استقباله عدد من مشجعي طرابزون سبور. [2/7] وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. ووصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على متن طائرة خاصة إلى صالة الطيران العام في مطار أتاتورك، قادمًا من جزيرة ميكونوس اليونانية حيث كان يقضي إجازته، وكان في استقباله عدد من مشجعي طرابزون سبور. [3/7] وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. ووصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على متن طائرة خاصة إلى صالة الطيران العام في مطار أتاتورك، قادمًا من جزيرة ميكونوس اليونانية حيث كان يقضي إجازته، وكان في استقباله عدد من مشجعي طرابزون سبور. [4/7] وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. ووصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على متن طائرة خاصة إلى صالة الطيران العام في مطار أتاتورك، قادمًا من جزيرة ميكونوس اليونانية حيث كان يقضي إجازته، وكان في استقباله عدد من مشجعي طرابزون سبور. [5/7] وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. ووصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على متن طائرة خاصة إلى صالة الطيران العام في مطار أتاتورك، قادمًا من جزيرة ميكونوس اليونانية حيث كان يقضي إجازته، وكان في استقباله عدد من مشجعي طرابزون سبور. [6/7] وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. ووصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على متن طائرة خاصة إلى صالة الطيران العام في مطار أتاتورك، قادمًا من جزيرة ميكونوس اليونانية حيث كان يقضي إجازته، وكان في استقباله عدد من مشجعي طرابزون سبور. [7/7] وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، لبدء مفاوضات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. ووصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على متن طائرة خاصة إلى صالة الطيران العام في مطار أتاتورك، قادمًا من جزيرة ميكونوس اليونانية حيث كان يقضي إجازته، وكان في استقباله عدد من مشجعي طرابزون سبور.

** اهتمام إعلامي

ولم يقتصر التفاعل على منصات التواصل، إذ أولت وسائل إعلام عربية الحدث اهتماما واسعا.



قناة "بي إن سبورتس" وصفت الحدث بأنه استقبال حاشد، فيما اعتبرت قناة "الجزيرة" عبر حسابها على "فيسبوك"، أن الاستقبال كان "تاريخيا".

كما سلط برنامج "صباح العربية" الضوء على الأجواء التي رافقت وصول صلاح إلى تركيا، فيما وصفت قناة "القاهرة الإخبارية" مراسم الاستقبال بأنها تاريخية.

ونقلت القناة عن السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن قوله إن "انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي طرابزون سبور سيمثل دفعة كبيرة للحضور العالمي للمدينة، سواء على المستوى الإعلامي أو السياحي".

وأكد أن "الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها عشاق كرة القدم التركية، وعلى رأسهم جماهير طرابزون سبور، النجم المصري تعكس ما يتجاوز الإعجاب بإمكاناته الكروية، إذ تجسد عمق التقارب الثقافي والإنساني بين شعبي البلدين".

وفي كلمته خلال الاستقبال في طرابزون، أعرب النجم المصري عن دهشته من حجم الحشود.

وقال في كلمة ألقاها بالمطار إنه يشعر بسعادة غامرة بهذا الاستقبال، مضيفا: "أود أن أقول إنني سعيد للغاية بوجودي هنا".



وأردف: "بصراحة، أجد صعوبة حتى في وصف مدى دهشتي وسعادتي، لأن هناك 25 ألف شخص هنا. لا أذكر أنني رأيت استقبالا كهذا من قبل".

وأشار صلاح إلى أنه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق النجاح مع الفريق محليا وأوروبيا، مضيفا: "حققت النجاح مع كل ناد لعبت له، وكنت دائما لاعبا ناجحا، وهذا ما يجب أن أفعله هنا أيضا".

من جانبه، شكر رئيس النادي أرطغرل دوغان الجماهير، قائلا: "محمد صلاح نجم عالمي، وجماهيرنا أثبتت اليوم كيف يكون استقبال النجوم العالميين. أحييهم جميعا".

ومن المقرر أن يقيم نادي طرابزون سبور مراسم توقيع عقد محمد صلاح، الخميس، في تمام الساعة 19:30 على ملعب "بابارا بارك"، بحضور الجماهير.

