الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر استمرار تنظيم نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة في السعودية للنسخ الثلاث المقبلة..

قدم.. اليابان تستضيف بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر استمرار تنظيم نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة في السعودية للنسخ الثلاث المقبلة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، منح اليابان حق استضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما عام 2028، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس 2028.

جاء ذلك وفق بيان نشره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني.

وحصلت اليابان على شرف التنظيم بعد تفوق ملف ترشحها على ملفات كل من الأردن وقرغيزيا وقطر وأوزبكستان، إلى جانب الإمارات التي سحبت ملفها في وقت سابق من العام الجاري.

وبحسب البيان، وقع الاختيار على اليابان استنادا إلى منشآتها ذات المستوى العالمي، وانخفاض المخاطر التشغيلية، وانطلاقا من مبدأ ضمان التنوع الجغرافي والتناوب الاستراتيجي في استضافة البطولات الكبرى لكرة القدم الآسيوية.

وبالإضافة إلى اعتماد لائحة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما اليابان 2028، أقر المكتب التنفيذي أيضاً إعادة تنظيم استراتيجية لخارطة بطولات الفئات العمرية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد استضافة البطولات القارية.

وبموجب الخطة المحدثة، مُنحت حقوق استضافة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما 2027 إلى الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، في حين نال الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا حقوق استضافة النسخة التالية من البطولة عام 2029.

كما قرر الاتحاد الآسيوي استمرار تنظيم المراحل النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة للنسخ الثلاث المقبلة في السعودية بعد نجاحها في تنظيم نسختي 2024-2025 و2025-2026.