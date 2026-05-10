قدم.. الوداد يحسم ديربي "الدار البيضاء" أمام الرجاء بالفوز بهدف دون رد في الجولة العشرين من الدوري المغربي ليشعل المنافسة على صدارة الترتيب

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حسم فريق الوداد لقاء ديربي "الدار البيضاء" أمام غريمه ومضيفه الرجاء الرياضي، بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل، السبت، على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المغربي لكرة القدم.

بهذه النتيجة، أشعل الوداد سباق المنافسة على صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الرجاء عند 39 نقطة في صدارة الترتيب.



ويحتل المغرب الفاسي المركز الثاني بـ38 نقطة، والجيش الملكي الثالث بـ37 نقطة، لكنهما لعبا مباراة أقل من الرجاء والوداد.

اتسمت المباراة بالحذر الشديد من الجانبين حيث غلب عليها الطابع التكتيكي، مع اعتماد الفريقين على التوازن الدفاعي وتفادي ارتكاب الأخطاء، لذلك غابت الفرص الخطيرة خلال الدقائق الأولى.

ومع مرور الوقت، فرض الرجاء حضوره الهجومي وهدد مرمى الوداد في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة إسماعيل مقدم التي أبعدها الحارس مهدي بنعبيد ببراعة، إضافة إلى محاولة محمد أبو زريق "شرارة" من كرة ثابتة مرت بجوار القائم.

في المقابل، اعتمد الوداد على الهجمات المرتدة السريعة، والتي نجح من إحداها الكونغولي جوزيف باكاسو في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، ضغط الرجاء بقوة بحثا عن تعديل النتيجة، وخلق عدة محاولات خطيرة، غير أن صلابة دفاع الوداد وتألق الحارس مهدي بنعبيد حالا دون الوصول إلى الشباك والحفاظ على نتيجة الفوز.