قدم.. الهولندي دونيل مالين يقود روما للفوز على بارما بالدوري الإيطالي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

سجل الهولندي دونيل مالين، هدفا في الوقت القاتل من ركلة جزاء، ليقود فريق روما للفوز على مضيفه بارما 3-2، الأحد، على ملعب "إنيو تارديني"، في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بهذه النتيجة، رفع روما، رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف ميلان صاحب المركز الرابع، الذي سيواجه أتالانتا في وقت لاحق، فيما يتفوق بفارق نقطتين على كومو صاحب المركز السادس.

في المقابل، تلقى بارما خسارته الثانية تواليا والرابعة عشرة في المسابقة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر، لكنه ضمن مسبقا بقاءه في الدوري.

تقدم دونيل مالين، بهدف لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 22، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من الأرجنتيني باولو ديبالا، وأدرك البرازيلي غابرييل ستريفيزا، التعادل لبارما في الدقيقة 47.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة بالغة، بعد أن منح البلجيكي مانديلا كيتا، هدف التقدم لبارما في الدقيقة 87، لكن البديل الهولندي ديفين ريتش، أدرك هدف التعادل لروما في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وتعرض البديل السويسري ساشا بريتشغي، لاعب بارما، للطرد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعد تسببه في ضربة الجزاء، التي سجل منها دونيل مالين، هدف الفوز لروما في الدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع.