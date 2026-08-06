الهولندي بوسيتش مدربا للأهلي السعودي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، الخميس، تعيين الهولندي من أصول كرواتية مارينو بوسيتش مدربا جديدا للفريق الأول حتى صيف 2028، خلفا للألماني ماتياس يايسله.

وقال النادي، في بيان: "يسر النادي الأهلي أن يعلن تعيين مارينو بوسيتش مدربا جديدا للفريق الأول، وقد وقع المدرب، حامل الجنسيتين الكرواتية والهولندية، عقدا لمدة عامين حتى يونيو 2028".

وجاء قرار تعيين بوسيتش (54 عاما)، بعد ساعات قليلة من رحيل يايسله، عقب فسخ تعاقده ودفعه قيمة الشرط الجزائي البالغة 11 مليون يورو، تمهيدا لانتقاله لتدريب نيوكاسل الإنجليزي.

ويمتلك بوسيتش خبرات متنوعة في الملاعب الأوروبية والخليجية، إذ عمل ضمن الأجهزة الفنية لأندية تفينتي وألكمار وفينورد الهولندية.

وأسهم في قيادة تفينتي للعودة إلى الدوري الهولندي الممتاز، بعد التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى في موسم 2018-2019.

كما عمل ضمن الجهاز الفني لفينورد بقيادة آرني سلوت، وأسهم في بلوغه نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2021-2022، والتتويج بلقب الدوري الهولندي في موسم 2022-2023.

وخاض بوسيتش تجربة ناجحة مديرا فنيا لنادي شاختار دونيتسك الأوكراني، إذ قاده إلى التتويج بلقب الدوري الأوكراني الممتاز وكأس أوكرانيا مرتين.

وكانت آخر محطاته مع الجزيرة الإماراتي في الموسم الماضي، إذ قاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال آسيا، وبلغ معه نهائي كأس الإمارات قبل أن يخسر أمام العين بنتيجة 1-4.