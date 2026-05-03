قدم.. الهلال يفوز على الحزم ويتمسك بآمال المنافسة على اللقب بثلاثية نظيفة في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تمسك فريق الهلال بحظوظه في المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه الحزم بثلاثية نظيفة، السبت، على ملعب "الراس" في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، خلف النصر المتصدر بخمس نقاط، قبل 4 جولات لكل منهما من ختام البطولة، فيما تجمد رصيد الحزم عند 38 نقطة في المركز التاسع.

افتتح النجم الفرنسي كريم بنزيما التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة للفريق الضيف، بعد متابعة لرأسية محمد كنو من ركلة ركنية نفذها البرتغالي روبن نيفيز، ليحولها بسهولة في المرمى الخالي.

وكاد الحزم أن يدرك نتيجة التعادل في الدقيقة 50، بعد هجمة متقنة قادها الجنوب إفريقي إلياس موكوانا، لتنتهي بتسديدتين صدهما المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، ببراعة.

وظن سلطان مندش أنه ضاعف تقدم الهلال في الدقيقة 70 بعدما ارتطمت تسديدة البرازيلي ماركوس ليوناردو بالقائم لتصل إليه أمام المرمى ويودعها بسهولة، لكن الهدف أُلغي سريعا بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأضاف ماركوس ليوناردو هدف الهلال الثاني في الدقيقة 82، إثر هجمة سريعة انتهت بتمريرة متقنة من مندش، قبل أن يحسم روبن نيفيز نتيجة الفوز بهدف ثالث من ركلة جزاء حصل عليها كنو في الدقيقة 3+90.