قدم.. الهلال يشدد ضغطه على المتصدر النصر في الدوري السعودي بفوزه الثمين على الخليج بهدفين لهدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

شدد فريق الهلال ضغطه على النصر في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه الخليج بهدفين لهدف، الثلاثاء، على ملعب "الأمير محمد بن فهد" بالدمام، في مباراة مؤجلة من الجولة 28.

بهذا الفوز رفع "الزعيم" رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني، مستغلا سقوط النصر المتصدر في فخ الخسارة أمام القادسية بنتيجة 1-3 ليقلص الفارق بينهما إلى نقطتين، ويشعل الصراع مجددا على اللقب قبل 3 جولات من الختام.

في المقابل، تجمد رصيد الخليج، القادم من فوزين متتاليين على النجمة 3-1 وضمك 2-0، عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب أندية المسابقة وبعيدا عن صراع الهبوط.

باغت أصحاب الأرض فريق الهلال بهدف مبكر في الدقيقة 11 عبر نجمه النرويجي جوشوا كينغ، الذي استغل هفوة دفاعية ليسدد كرة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء في سقف مرمى الحارس المغربي ياسين بونو، بعد متابعة لركلة ركنية.

وأدرك الهلال التعادل في الدقيقة 34 عبر الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش برأسية من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية متقنة من البرتغالي روبن نيفيز، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية، وينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، كاد الخليج أن يستعيد التقدم مجددا عندما ارتطمت تسديدة ماجد كنبة بالعارضة في الدقيقة 52، قبل أن يتألق الحارس ياسين بونو في التصدي لمحاولة خطيرة من باولو فيرنانديز.

وألغى الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس في الدقيقة 65 هدفا للهلال سجله سيرجي سافيتش بعد تمريرة عرضية من ناصر الدوسري، وذلك بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، بداعي التسلل.

ونجح الهلال في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79 عبر سلطان مندش بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، مستغلا هفوة دفاعية من لاعبي الخليج، قبل أن يلغي الحكم هدف آخر للهلال سجله الفرنسي كريم بنزيما بداعي التسلل في الوقت بدل الضائع.