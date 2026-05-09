قدم.. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

توج فريق الهلال السعودي بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، بفوزه على الخلود بهدفين لهدف، الجمعة، على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة غربي المملكة، في المباراة النهائية.

ونجح الخلود في مباغتة الهلال بتسجيل هدف التقدم مبكرا في الدقيقة الرابعة عبر المهاجم الأرجنتيني روميرو إنريكي، عندما انطلق بالكرة خلف دفاعات "الزعيم" ثم أطلق تسديدة صاروخية، أخفق الحارس المغربي ياسين بونو في التعامل معها.

بعد الهدف، ضغط الهلال بقوة بحثا عن التعديل، ولاحت أمام لاعبيه العديد من الفرص السهلة، أبرزها رأسية من محمد كنو في الدقيقة 12، تصدى لها حارس الخلود ببراعة شديدة، ثم أتبعها الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما، بتسديدة كرة صاروخية في الدقيقة 17، حولها الحارس إلى ركلة ركنية.

وانتظر "الزعيم" حتى الدقيقة 42، عندما تمكن ناصر الدوسري من إدراك هدف التعادل عبر تسديدة صاروخية، فشل خوام كوزاني، حارس الخلود، في التعامل معها، وهو الهدف الأول لناصر الدوسري هذا الموسم في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وبعد 5 دقائق فقط، نجح الفرنسي ثيو هيرنانديز في قلب الطاولة على الخلود، بتسجيل الهدف الثاني والفوز للهلال في الدقيقة 2+45 بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء، بعد متابعة لكرة ارتدت من دفاع فريق الخلود.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط الهلال بغية تعزيز تقدمه، ومع مرور الوقت هدأ اللعب وانحصر في وسط الملعب، حيث نجحت كتيبة المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي في تسيير المباراة إلى بر الأمان.

ويستعد الهلال لمواجهة مصيرية، الثلاثاء المقبل، أمام النصر في الدوري السعودي، حيث سيتحدد بناء على نتيجتها ملامح المنافسة على اللقب إلى حد كبير في ظل تقارب فارق النقاط بين الفريقين.