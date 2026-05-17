قدم.. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية عقب فوزه على نيوم 2-0 في الجولة الـ33 من المسابقة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أجّل فريق الهلال تتويج غريمه التقليدي النصر بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه نيوم 2-0، السبت، على ملعب "المملكة أرينا"، في الجولة الـ33 من المسابقة.

بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطتين خلف النصر صاحب الصدارة، فيما تجمد رصيد نيوم عند 44 نقطة في المركز الثامن.

ويحتاج الهلال للفوز بمباراته الأخيرة على الفيحاء، مع تعثر النصر ضد ضمك، الخميس المقبل، من أجل خطف لقب الدوري السعودي، فيما سيحصل "العالمي" على اللقب حال فوزه بأي نتيجة.

وشهدت المباراة غياب ثنائي خط هجوم الهلال، النجم الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما، والقائد سالم الدوسري، حيث يعاني الأول من إصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني الثاني من آلام في الركبة.

انتهى الشوط الأول بتقدم "الزعيم" بهدف دون رد، إذ افتتح لاعب الوسط البرتغالي روبين نيفيز، التسجيل في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، تحصل عليها الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز، بعد ارتكاب خطأ ضده من جانب محمد البريك.

وفي الشوط الثاني، ضاعف الهلال من تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 عبر سلطان مندش، بعدما حوّل تمريرة عرضية أرضية من البرازيلي مالكوم، إلى الشباك بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.