قدم.. الهلال السوداني أول نادٍ في العالم يفوز بالدوري في 3 بلدان مختلفة عقب تتويجه بلقب الدوري الرواندي 2-1 في الجولة الـ31 للمسابقة وقبل 3 جولات من الختام

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أصبح الهلال السوداني أول ناد في العالم يحرز لقب الدوري الممتاز لكرة القدم في 3 بلدان مختلفة، بعدما أحرز لقب الدوري الرواندي بالفوز على غاسوجي، 2-1، الأربعاء، في الجولة الـ31 للمسابقة.

وسبق للهلال الفوز بالدوري الموريتاني 2024/ 2025، بجانب تتويجه بدوري المحترفين في بلاده أكثر من 30 مرة.

وجاءت مشاركة الهلال، هذا الموسم ومواطنه المريخ، في الدوري الرواندي بسبب عدم استقرار الأوضاع في السودان وتوقف النشاط الرياضي محليا وإلغاء الدوري.

وحسم الهلال الفوز باللقب رسميا قبل 3 جولات من النهاية، إذ رفع رصيده إلى 73 نقطة، متقدما بـ14 نقطة عن الجيش الرواندي صاحب المركز الثاني (59 نقطة)، فيما يحتل المريخ المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

انتهى الشوط الأول من اللقاء، الذي أقيم على ملعب "كيغالي بيليه"، بتقدم الهلال بهدف دون رد سجله مأمون قمر الدين، في الدقيقة 18، ثم أضاف والي الدين خضر (بوغبا) الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وعقب نهاية المباراة، أقيمت مراسم تتويج الهلال، بلقب الدوري الرواندي في سابقة تاريخية، على الرغم من أن اللقب لا يحتسب رسميا في سجلات الدوري الرواندي، أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويستعد الهلال للعودة إلى الخرطوم، صباح الخميس، من أجل خوض منافسات دوري النخبة السوداني، الذي ينطلق في نفس اليوم، حيث يفتتح الفريق مبارياته بمواجهة الفلاح عطبرة.

يشار إلى أن الهلال السوداني شارك هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا وغادر السباق من ربع النهائي بعد مشوار متميز إذ تصدر مجموعته قبل الخسارة أمام نهضة بركان المغربي في دور الثمانية.