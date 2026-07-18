بعد موسمين قضاهما في صفوف "الزعيم"، والنادي الهولندي يكشف عن توقيع اللاعب لـ5 أعوام في صفقة تقل عن 20 مليون يورو

قدم.. الهلال السعودي يعلن انتقال لاعبه البرازيلي ليوناردو إلى أياكس بعد موسمين قضاهما في صفوف "الزعيم"، والنادي الهولندي يكشف عن توقيع اللاعب لـ5 أعوام في صفقة تقل عن 20 مليون يورو

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي الهلال، وصيف بطل الدوري السعودي لكرة القدم، الجمعة، رحيل لاعبه البرازيلي ماركوس ليوناردو، عن صفوفه للانتقال إلى أياكس الهولندي، بعد موسمين قضاهما في صفوف "الزعيم".

وقال النادي السعودي في بيان: "وافق مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد، على بيع المدة المتبقية من عقد لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم البرازيلي ماركوس ليوناردو إلى نادي أياكس الهولندي".

انضم ماركوس (23 عاما) إلى الهلال صيف 2024 بعقد يمتد حتى 2029، قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 40 مليون يورو، وشارك في 82 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 48 هدفا، إلى جانب صناعة 4 أهداف.

وساهم المهاجم البرازيلي في تتويج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، كما شارك مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وسجل خلالها أهدافا مؤثرة خلال مشوار النادي في البطولة.

في الوقت ذاته، كشف نادي أياكس أمستردام الهولندي، في بيان، أن ماركوس ليوناردو، وقع عقدا يمتد لـ5 أعوام حتى 30 يونيو/حزيران 2031 مقابل رسوم انتقال تقل قليلا عن 20 مليون يورو.