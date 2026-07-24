قدم.. الهلال السعودي يتعاقد مع الهولندي كريسينسيو سامرفيل لمدة 4 سنوات قادما من وست هام الإنجليزي في صفقة قياسية

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تعاقد نادي الهلال السعودي، الجمعة، مع لاعب الوسط الهولندي كريسينسيو سامرفيل، لينضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادما من صفوف وست هام الإنجليزي في صفقة قياسية.

وأوضح "الزعيم" عبر موقعه أن مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد أنهى إجراءات توقيع عقد انتقال لاعب خط الوسط الهولندي كريسينسيو سامرفيل (24 عاما) قادما من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

وقال: "يمثل اللاعب بموجب العقد فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ لمدة أربعة أعوام، حيث جرت مراسم التوقيع مساء اليوم الجمعة في مقر معسكر الفريق المقام حاليًا بالنمسا".

وأضاف أن مجلس إدارة شركة نادي الهلال "يثمن تكفل الأمير الوليد بن طلال، بكامل قيمة صفقة انتقال سامرفيل، امتدادا لدعمه السخي ومبادراته في جميع المجالات، وإسهاماته المتواصلة في دعم مسيرة الهلال، وتعزيز مكانته، وترسيخ ريادته على الأصعدة كافة".

وبدأ سامرفيل مسيرته في أكاديمية فينورد، قبل أن يخوض تجارب إعارة مع دوردريخت وأدو دين هاغ، ثم انتقل إلى ليدز يونايتد عام 2020، حيث برز بشكل كبير لا سيما في موسم 2023-2024، بعدما سجل 19 هدفا وصنع 9 أهداف في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في "التشامبيونشيب".

وفي صيف 2024، انتقل إلى وست هام يونايتد، وواصل تقديم مستويات مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فرض نفسه ضمن صفوف المنتخب الهولندي، ليصبح أحد أبرز الأجنحة الصاعدة في الكرة الأوروبية.

ومثل سامرفيل المنتخب الأول في 6 مباريات، وكانت آخر مشاركاته الدولية في كأس العالم 2026، التي اختتمت مؤخرا في الولايات المتحدة؛ حينها أحرز هدفين لمنتخب بلاده في البطولة.

وبحسب تقارير، بلغت قيمة الصفقة نحو 80 مليون يورو، لتصبح واحدة من أكبر صفقات الهلال هذا الصيف، في إطار خطة النادي لتعزيز قوته الهجومية استعدادا للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.