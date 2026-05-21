قدم.. النصر يحرز لقب الدوري السعودي للمرة الـ11 في تاريخه بالفوز على ضمك برباعية مقابل هدف في الجولة الختامية من البطولة ورونالدو يتوج بأول بطولاته الرسمية مع الفريق

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

توج فريق النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، بتغلبه على ضيفه ضمك برباعية مقابل هدف، الخميس، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، في الجولة الختامية من المسابقة.

بهذه النتيجة، رفع "العالمي" بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس رصيده إلى 86 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين أمام الهلال الوصيف الذي فاز في الجولة نفسها على الفيحاء 1-0.

ويعد هذا اللقب هو الأول للنصر في البطولة منذ 7 مواسم وتحديدا عندما حقق البطولة موسم 2018-2019 تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، ليعوض بذلك خسارته لدوري أبطال آسيا 2 على الملعب نفسه أمام غامبا أوساكا الياباني يوم السبت.

المباراة شهدت تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حقق أول لقب رسمي له مع النصر منذ انضمامه إلى الفريق في يناير/كانون الثاني 2023، بتسجيله هدفين في اللقاء ليرفع رصيده إلى 102 هدف خلال مسيرته مع الفريق في الدوري.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد سجله الدولي السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 34 برأسية من منتصف منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها البرتغالي جواو فيليكس.

وفي الشوط الثاني، ضاعف الفرنسي كينغسلي كومان النتيجة للنصر في الدقيقة 52، بتسديدة قوية بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبد الله الخيبري، قبل أن يقلص الغيني مورلاي سيلا الفارق لضمك في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وحسم كريستيانو رونالدو المواجهة بإحرازه الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 63، إثر تسديدة مباشرة من ركلة حرة استقرت في شباك ضمك، قبل أن يعود "صاروخ ماديرا" ليطلق رصاصة الرحمة على منافسه بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 81 بتسديدة رائعة.