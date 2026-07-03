قدم.. النصر السعودي يعين الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدربا جديدا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

عين نادي النصر، بطل الدوري السعودي لكرة القدم، الجمعة، الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، مدربا جديدا بعقد يمتد لعامين، ليخلف البرتغالي جورجي جيسوس، الذي فضل الرحيل عقب نهاية الموسم والتتويج بلقب الدوري.

وعبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، قال النادي السعودي: "فصل جديد.. السيد أنجي بوستيكوغلو مدربا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين.. تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله".

ظل بوستيكوغلو (60 عاما) عاطلا عن العمل لمدة 9 أشهر، منذ إقالته من تدريب نوتينغهام فورست في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد نحو 40 يوما فقط من تعيينه.

ويملك المدرب صاحب الأصول اليونانية خبرة تدريبية كبيرة، حيث قاد منتخب أستراليا بين عامي 2013 و2017، وتوج معه بلقب كأس آسيا 2015، كما درب يوكوهاما الياباني بين 2018 و2021 وفاز معه بلقب الدوري في 2019.

كما حقق نجاحا كبيرا مع سيلتك في الفترة من 2021 وحتى 2023، وفاز معه بالدوري الاسكتلندي مرتين ضمن ألقاب أخرى، قبل أن ينتقل إلى توتنهام هوتسبير بين عامي 2023 و2025، وكان نجاحه البارز مع الأخير الفوز بلقب الدوري الأوروبي في 2025.

وتوج النصر، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بلقب الدوري السعودي للمرة الـ11 في الموسم الماضي لأول مرة بعد غياب 7 سنوات.