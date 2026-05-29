قدم.. النصر السعودي يعلن رحيل مدربه البرتغالي جورجي جيسوس

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن النصر السعودي، الخميس، رسميا رحيل مدربه البرتغالي جورجي جيسوس بعد قيادته الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للتتويج بلقب الدوري المحلي للمرة العاشرة في تاريخه والأول منذ موسم 2018-2019.

وقال النصر ⁠عبر حسابه الرسمي بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "حضر متحديا... ويغادرنا ⁠بطلا. شكرا جيسـوس ‌لكل ‌ما قدمته ​لناديك ‌النصر... ‌وستبقى دائما محبا ومحبوبا للنصراويين".

كان جيسوس قد أعلن رحيله عن النصر في وقت سابق عقب حسم اللقب في الجولة الختامية من المسابقة بعد منافسة حامية مع الهلال، مصرحا بأن مهمته مع كريستيانو رونالدو قد انتهت بعدما أوفى بوعده بمنحه لقبا مع النادي.



وتولى المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 71 عاما، تدريب نادي النصر في يوليو/ تموز 2025، خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي، ونجح في أول مواسمه مع الفريق بإعادة لقب الدوري إلى خزائنه إضافة إلى احتلال وصافة دوري أبطال آسيا 2 وكأس السوبر السعودي.

وعلى الرغم من أن جيسوس لم يكشف عن محطته المقبلة، فإن ثمة تكهنات تشير إلى كونه المرشح الأبرز لتولي تدريب بنفيكا، في حال رحيل جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد الإسباني.