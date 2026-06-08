بسبب عدم تعافيه من إصابة في الفخذ واستدعاء مدافع سندرلاند لوتشاريل جيرترويدا بدلا منه

قدم.. المنتخب الهولندي يعلن غياب يوريين تيمبر عن المونديال بسبب عدم تعافيه من إصابة في الفخذ واستدعاء مدافع سندرلاند لوتشاريل جيرترويدا بدلا منه

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن المنتخب الهولندي، الاثنين، غياب المدافع يوريين تيمبر، عن نهائيات كأس العالم 2026 التي تنطلق الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال منتخب "الطواحين" عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "يوريين تیمبر يغيب عن كأس العالم 2026.. المدافع البالغ من العمر 24 عاما لم يتعاف بشكل كاف من إصابة في الفخذ ليشارك في كأس العالم بطريقة طبية مسؤولة".

وتابع: "بعد استشارة الطاقم الطبي تم الاتفاق على أن يغادر تيمبر معسكر المنتخب الوطني التمهيدي في نيويورك بعد مباراة أوزبكستان".

وتعرض يوريين تيمبر لإصابة في الفخذ في مارس/آذار، وغاب عن الملاعب لفترة طويلة قبل أن يتعافى ويشارك كبديل مع أرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، لكنه عانى من الإصابة مجددا بعد ذلك.

وعلى الفور جرى استدعاء مدافع سندرلاند لوتشاريل جيرترويدا، الذي وضعه المدرب رونالد كومان على قائمة الاحتياط، إلى قائمة الفريق المكونة من 26 لاعبا كبديل لتيمبر.

خاض جيرترويدا 21 مباراة دولية، وكانت آخر مشاركاته في المباراة الودية التي جمعت هولندا بالجزائر في 3 يونيو/حزيران وانتهت بفوز "الخضر" 1-0.

ويلعب منتخب هولندا ضد نظيره الأوزبكي في مدينة نيويورك، مساء اليوم، في ختام تحضيراته لخوض منافسات كأس العالم 2026، والتي يستهل فيها حملته بلقاء اليابان في 14 يونيو في المجموعة السادسة، قبل أن يواجه السويد ثم تونس تباعا.