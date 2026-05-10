قدم.. المنتخب السعودي المضيف في مجموعة عربية خالصة بكأس آسيا 2027 مع منتخبات الكويت وعمان وفلسطين، وحامل اللقب المنتخب القطري في المجموعة السادسة مع اليابان وتايلاند وإندونيسيا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، قرعة نهائيات كأس أمم آسيا 2027، والتي أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي، صاحب الضيافة، في مجموعة عربية خالصة ضمت كلا من الكويت وعمان وفلسطين.

وجرت مراسم القرعة في قصر سلوى التاريخي بالرياض، بمشاركة قائد "الأخضر" سالم الدوسري، ومدرب الأردن جمال سلامي، وسيكون اللقاء الافتتاحي بين السعودية وفلسطين يوم 7 يناير/ كانون الثاني 2027 باستاد الملك فهد بالرياض.

فيما جاء المنتخب القطري، المتوج بلقب آخر نسختين من البطولة 2019 و2023، في المجموعة السادسة مع اليابان، صاحبة اللقب القياسي في الفوز باللقب برصيد 4 بطولات، بالإضافة إلى تايلاند وإندونيسيا.

وتقام البطولة في الفترة بين 7 يناير إلى 5 فبراير/ شباط 2027، على أرضية 8 ملاعب موزعة في 3 مدن سعودية هي الرياض وجدة والخبر، وذلك بمشاركة 24 منتخبا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 28 و29 يناير، على أن تلعب مباراتا الدور قبل النهائي يومي 1 و2 فبراير.

أما المباراة النهائية، فتقام يوم 5 فبراير 2027 على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية الذي يتسع لـ72 ألف متفرج حيث سيتم تتويج بطل النسخة التاسعة عشرة من البطولة.

** قرعة كأس آسيا 2027

المجموعة الأولى: السعودية، الكويت، عمان، فلسطين

المجموعة الثانية: أوزبكستان، البحرين، كوريا الشمالية، الأردن

المجموعة الثالثة: إيران، سوريا، قرغيزستان، الصين

المجموعة الرابعة: أستراليا، طاجيكستان، العراق، سنغافورة

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، الإمارات، فيتنام، لبنان، اليمن

المجموعة السادسة: اليابان، قطر، تايلاند، إندونيسيا