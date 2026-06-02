قدم.. المنتخب التركي يفوز على شمال مقدونيا برباعية نظيفة وديا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق المنتخب التركي فوزا كبيرا على نظيره منتخب شمال مقدونيا برباعية نظيفة، الاثنين، على ملعب "تشوباني" في إسطنبول في أولى تجاربه الودية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب "النجمة والهلال" كل من أوركون كوكتشو، وجان أوزون، ودينيز غول، وباريش ألبير يلماز في الدقائق 2 و16 و53 و70، في تجربة حاول من خلالها الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، مدرب الفريق، الاطمئنان على جاهزية جميع لاعبيه قبل إعلان قائمته النهائية.

حضر المباراة وزير الشباب والرياضة التركي، الدكتور عثمان أشكين باك، ورئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، إبراهيم حاج عثمان أوغلو، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يتقلص عدد اللاعبين في القائمة الموسعة من 35 إلى 26 لاعبا قبل السفر الثلاثاء إلى الولايات المتحدة، حيث سيخوض الفريق مباراته التحضيرية الثانية ضد فنزويلا يوم الأحد 7 يونيو/حزيران في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستهل تركيا مشاركتها في كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/ حزيران وحتى 19 يوليو/ تموز، بمواجهة أستراليا في المجموعة الرابعة يوم 14 يونيو ثم باراغواي يوم 20 يونيو، والولايات المتحدة يوم 28 من الشهر ذاته.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة لمنتخب تركيا في المونديال بعد نسخة 1954 في سويسرا (خرج من دور المجموعات)، ونسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، وهي المشاركة التاريخية والأفضل؛ حيث فجر مفاجأة مدوية وحصد المركز الثالث بعد الفوز على كوريا الجنوبية 3-2.