قدم.. المنتخب الألماني يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم بإصابة نجمه الصاعد لينارت كارل بتمزق عضلي واستبعاده من قائمة الفريق والجهاز الفني يستدعي أسان ويدراوغو لاعب لايبزيغ بدلا منه

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



تلقى المنتخب الألماني لكرة القدم ضربة قوية قبل أيام قليلة من بدء حملته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد تأكد غياب نجمه الصاعد لينارت كارل عن البطولة، لإصابته بتمزق عضلي خلال تدريبات يوم الجمعة.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 18 عاما لتمزق عضلي في فخذه الأيسر أثناء استعدادات "المانشافت" لخوض مباراته الودية يوم السبت ضد الولايات المتحدة، ليتم نقله إلى المستشفى، وسيحل محله أسان ويدراوغو، لاعب وسط فريق لايبزيغ.

وبعد تأكد غياب لاعبه كارل عن كأس العالم، أعرب جوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني، عن حزنه الشديد قائلا: "أشعر بأسف شديد تجاه ليني، بفضل روحه المرحة وإبداعه وسرعته وشخصيته، كان مناسبا تماما للفريق".

وتابع: "إنها صدمة كبيرة له ولنا جميعا أنه سيغيب عن كأس العالم، لكن العزاء الوحيد هو أنه لا يزال شابا ولديه العديد من البطولات أمامه".

وأضاف: :"مع انضمام أسان ويدراوغو، نحصل الآن على لاعب، على غرار ليني، كانت بدايته رائعة معنا، إنه أيضا موهوب للغاية، ومن المفترض أن يلعب هنا بجرأة وحرية".

والثلاثاء، وصل منتخب ألمانيا إلى الولايات المتحدة للمشاركة في النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم التي تنطلق الأسبوع المقبل.

ووضع الأبطال الحائزون على اللقب أربع مرات نصب أعينهم الفوز باللقب بعد خروجهم المفاجئ من الجولة الأولى في البطولتين السابقتين، عامي 2018 و2022.

ويتواجد المنتخب الألماني، الذي لم يحقق أي نجاح دولي منذ فوزه بلقب كأس العالم الأخير في البرازيل عام 2014، في المجموعة الخامسة، وسيبدأ مشواره بمواجهة كوراساو في 14 يونيو/حزيران قبل مواجهة كوت ديفوار والإكوادور.