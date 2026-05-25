المكسيك توافق على استضافة منتخب إيران خلال المونديال

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلنت المكسيك، الاثنين، موافقتها على استضافة المنتخب الإيراني لكرة القدم خلال نهائيات كأس العالم 2026 التي تنطلق في يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعدما أبدت الولايات المتحدة عدم رغبتها في وجود الفريق بأراضيها.

وصرحت كلوديا شينباوم، رئيسة المكسيك، خلال المؤتمر الصحفي الصباحي يوم الاثنين، أن المنتخب الإيراني سيخوض مبارياته في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، إلا أنه سيقضي لياليه في المكسيك.

وأضافت: "لا ترغب الولايات المتحدة في أن يقضي المنتخب الإيراني ليلة واحدة على أراضيها.. سألونا: "هل يمكنهم المبيت في المكسيك؟" فأجبنا: "نعم، لا مشكلة".

وأكدت: "ليس لدينا أي سبب لرفض إمكانية بقاء المنتخب الإيراني في المكسيك".

وأوضحت أن هذا الأمر قيد المراجعة من قبل غابرييلا كويفاس، ممثلة حكومة المكسيك لدى الفيفا، وجوزفينا رودريغيز، وزيرة السياحة، لتحديد كيفية توفير الإقامة لهم في المكسيك.

ولم يصدر البيت الأبيض ووزارة الخارجية أي تعليق فوري على تصريحات رئيسة المكسيك.

والسبت، قال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إن مقر المنتخب سينقل من ولاية أريزونا إلى مدينة تيخوانا المكسيكية الحدودية خلال البطولة.

وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في تجنب التعقيدات المتعلقة بالتأشيرات، وأن الفريق سيتمكن من السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية.

وكانت مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو/ تموز، موضع شك بعد الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

وأسفر القصف الذي شنته الدولتان عن مقتل آلاف الأشخاص في إيران قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوائل أبريل/نيسان وسط محادثات سلام مطولة بشأن إغلاق إيران لمضيق هرمز الحيوي ومصير طموحاتها النووية.

وستلعب إيران أول مباراتين لها في المجموعة السابعة في لوس أنجلوس ضد نيوزيلندا في 15 يونيو وبلجيكا في 21 يونيو، قبل مواجهة مصر في سياتل في 26 يونيو.