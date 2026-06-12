قدم.. المكسيك تفتتح مونديال 2026 بالفوز على جنوب إفريقيا 2-0

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

استهل منتخب المكسيك مشواره في كأس العالم لكرة القدم 2026، الذي يستضيفه بالمشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، بفوز ثمين على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، الخميس، على ملعب "أزتيكا" بمكسيكو سيتي، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

بهذه النتيجة، حصد المنتخب المكسيكي أول ثلاث نقاط له في المونديال، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى مؤقتا في انتظار اللقاء الآخر الذي يجمع كوريا الجنوبية وتشيكيا، الجمعة، ويديره الحكم المصري أمين عمر، فيما ظل منتخب جنوب إفريقيا بدون نقاط.

البداية جاءت مثالية للمنتخب المكسيكي الذي استغل الدعم الجماهيري الكبير وضغط بقوة منذ البداية بغية افتتاح التسجيل مبكرا، ونجح جوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية السعودي، في ذلك بعد تسع دقائق فقط.

وجاء الهدف بعدما استحوذ سفيفياو سيثول، لاعب جنوب إفريقيا، على الكرة بشكل غير متقن خارج منطقة جزائه مباشرة، وضغط عليه كينيونيس ليستخلص الكرة قبل أن يتقدم داخل منطقة الجزاء ويسدد بيمناه بقوة في الشباك.

تحسن أداء جنوب إفريقيا تدريجيا بمرور الوقت، لكن المكسيك سيطرت على مجريات اللعب بشكل عام، واستحوذت على الكرة وكادت أن تضاعف تقدمها عدة مرات لولا تألق الحارس رونوين ويليامز، الذي تصدى لأكثر من فرصة خطيرة.

في الشوط الثاني، تلقت آمال المنتخب الجنوب إفريقي في العودة في نتيجة المباراة ضربة قوية بعدما تلقى سفيفيلو سيثول البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 49 بعد عرقلته برایان غوتيريز، مهاجم المكسيك، المنفرد.

واستغل أصحاب الأرض تفوقهم العددي ليضاعف راؤول خيمينيز النتيجة للمنتخب المكسيكي بتسجيل الهدف الثاني برأسية متقنة في الدقيقة 67، مستغلا تمريرة عرضية نموذجية من زميله روبرتو ألفارادو.

وتأزم موقف المنتخب الجنوب إفريقي بشدة بعد تلقيه بطاقة حمراء ثانية في الدقيقة 84، تحصل عليها لاعب الوسط البديل ثيمبا زواني، إثر مراجعة تقنية الفيديو المساعد، لتوجيهه دفعة باليد في وجه ألفارادو، ليضطر الفريق إلى استكمال المباراة بتسعة لاعبين.

وأشهر الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو بطاقة حمراء ثالثة في المباراة، وكانت هذه المرة من نصيب المدافع المكسيكي سيزار مونتيس في الدقيقة 2+90 بعد عرقلته خوليسو موداو.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل بمشاركة 48 منتخبا.