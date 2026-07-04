المغرب يعبر إلى ربع نهائي المونديال للمرة الثانية في تاريخه

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، مساء السبت، عقب فوزه على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد في ثمن نهائي البطولة.

وفي لقاء أقيم على ملعب "هيوستن ستاديوم" بمدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، سجل عز الدين أوناحي هدفي المغرب الأول والثاني في الدقيقتين 50 و82، قبل أن يضيف سفيان رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة 90+8.

وبهذا التأهل، حجز "أسود الأطلس" مقعدهم في دور الثمانية، حيث يلاقون الخميس 9 يوليو/ تموز الجاري الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي، المقررة لاحقا على ملعب "فيلادلفيا ستاديوم" بالولايات المتحدة.

وواصل المنتخب المغربي بهذا الفوز مسيرته نحو تكرار إنجاز نسخة 2022 في قطر، عندما بلغ نصف النهائي قبل أن يخسر أمام فرنسا بهدفين دون رد.

ودخل المنتخب الكندي اللقاء بقوة، وشدد ضغطه الهجومي مبكرا، لتمثل محاولاته خطورة حقيقية على مرمى الحارس ياسين بونو، الذي تصدى ببراعة لانفرادين من جوناثان ديفيد وتاني أولواسي في الدقيقتين 6 و12.

وتلقى المنتخب المغربي ضربة موجعة مبكرة، بعد تعرض مهاجمه إسماعيل صيباري للإصابة، ما اضطر المدرب محمد وهبي إلى استبداله، ليدخل بدلا منه سفيان رحيمي في الدقيقة 22.

وحاول المنتخب المغربي تنظيم صفوفه، وجاءت أول تسديدة له على المرمى الكندي في الدقيقة 29 عبر البديل رحيمي من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس ماكسيم كريبو تصدى لها بسهولة.

واستمرت الأفضلية لمنتخب كندا، الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب وسط تراجع في أداء "أسود الأطلس"، قبل أن يطلق الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب المغربي نسبيا وبدأ في مبادلة منافسه الهجمات، ليتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 50 عبر عز الدين أوناحي، بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى، بعد تمريرة من أشرف حكيمي إثر كرة ثابتة.

وواصل بونو تألقه في المباراة، بعدما أنقذ مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة 67، بتدخله في الوقت المناسب لإبعاد كرة قصيرة أمام المرمى قبل أن يصل إليها البديل كايل لارين.

وعاد الحارس المغربي للذود عن مرماه بتصد لتسديدة قوية بعيدة المدى أطلقها تاجون بوكانان من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 79، ليبعدها إلى ركلة ركنية.

وضاعف أوناحي النتيجة للمغرب في الدقيقة 82، مسجلا هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثاني، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من إبراهيم دياز.

وكاد رحيمي أن يحسم اللقاء بهدف ثالث للمغرب في الدقيقة 83، بعدما تلقى تمريرة عرضية من إبراهيم دياز وحولها برأسية باتجاه المرمى، لكنها اصطدمت بالعارضة.

وشهدت اللحظات الأخيرة ضغطا مكثفا من المنتخب الكندي، الذي اندفع بكل خطوطه بحثا عن تقليص الفارق، وهو ما استغله المنتخب المغربي ليطلق رصاصة الرحمة بهدف ثالث في الدقيقة 90+8 عبر رحيمي، بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء إثر هجمة مرتدة.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبا.