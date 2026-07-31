هدف سناء المسعودي في الدقيقة 84 يقود "لبؤات الأطلس" إلى صدارة المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا للسيدات

قدم.. المغرب يحسم "الديربي المغاربي" بفوز صعب على الجزائر هدف سناء المسعودي في الدقيقة 84 يقود "لبؤات الأطلس" إلى صدارة المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا للسيدات

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حسم منتخب المغرب الديربي المغاربي أمام نظيره الجزائري، بعدما تغلب عليه بصعوبة بهدف دون رد، الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.

وعلى ملعب "الأمير مولاي الحسن" جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84، عندما تلقت سناء المسعودي تمريرة طويلة خلف المدافعات، لتنطلق نحو المرمى وتنفرد بالحارسة كلوي نقازي قبل أن تودع الكرة في الشباك.

وبهذا الفوز، انفرد المنتخب المغربي بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الجزائر عند 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام السنغال صاحبة المركز الثالث، بينما تتذيل كينيا الترتيب دون نقاط.

ودخل المنتخب المغربي المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على كينيا برباعية نظيفة في الجولة الأولى، بينما استهل المنتخب الجزائري مشواره بانتصار على السنغال بهدفين دون رد، لتأتي المواجهة قوية ومتكافئة.

ورغم أفضلية المغرب في الاستحواذ وصناعة اللعب، خاصة في الشوط الثاني، فإن التنظيم الدفاعي للمنتخب الجزائري حال دون صناعة فرص خطيرة، قبل أن يحسم أصحاب الأرض اللقاء بهدف متأخر.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي في الجولة الأخيرة، الاثنين، بينما تلتقي الجزائر مع كينيا في مباراة ستحدد هوية المنتخبين المتأهلين إلى الدور التالي.

ويستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 للمرة الثالثة تواليا، خلال الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 16 أغسطس/آب، بمشاركة 16 منتخبا تتنافس في مدينتي الدار البيضاء والرباط.