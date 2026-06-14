قدم.. المغرب يبدأ مشواره في المونديال بتعادل ثمين أمام البرازيل

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

فرض منتخب المغرب التعادل 1-1 على نظيره البرازيلي، الأحد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم 2026.



وبهذه النتيجة، حصد كل منتخب نقطة واحدة في جدول ترتيب المجموعة، التي تضم أيضا اسكتلندا وهايتي، اللذين يلتقيان لاحقا في الجولة ذاتها.

بداية اللقاء على ملعب نيويورك نيوجيرسي جاءت قوية من المنتخب المغربي، الذي نجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب خلال الدقائق العشر الأولى، وتناقل لاعبوه الكرة بسهولة، فيما سنحت لهم عدة فرص للتسجيل لكنها افتقدت اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وبدأ المنتخب البرازيلي يشعر بالخطر، فنظم صفوفه في محاولة للاستحواذ على الكرة، لكن المغرب باغته بهدف التقدم في الدقيقة 21، عندما تلقى إسماعيل صيباري تمريرة بينية من إبراهيم دياز، لينطلق باتجاه المرمى قبل أن يسدد من فوق الحارس أليسون بيكر.

ولم يتأخر رد منتخب "السيليساو" كثيرا، إذ نجح فينيسيوس جونيور في إدراك التعادل في الدقيقة 32، بمجهود فردي بعد أن تلقى كرة من برونو غيماريش داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ليراوغ أحد المدافعين ويطلق تسديدة قوية بيمناه سكنت الزاوية البعيدة.

وعاد المنتخب البرازيلي ليهدد المرمى المغربي من جديد، بعدما لاحت له فرصة خطيرة للتقدم بتسديدة على الطائر من لوكاس باكيتا، لكن الحارس ياسين بونو تألق في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب البرازيلي نسبيا وبدأ في مبادلة نظيره المغربي الهجمات، لكن الدقائق التالية لم تشهد تهديدا حقيقيا على المرميين، في ظل الصلابة الدفاعية من الجانبين.

وفي الدقيقة 83، سنحت فرصة خطيرة للبرازيل بعد تمريرة خلفية ضعيفة داخل الدفاع المغربي سمحت لرافينيا بالانفراد بالمرمى، لكن بونو وصل إلى الكرة أولا، ليصطدم اللاعبان ويسقط الحارس مصابا في كتفه.

وكاد "أسود الأطلس" أن يخطفوا هدف الفوز في الدقيقة 90+9، بعدما سدد نائل العيناوي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أليسون، لترتد أمام أحد لاعبي المغرب الذي تابعها من جديد، لكنها اصطدمت بجسد الحارس وخرجت إلى ركنية.