المغرب سادسا عالميا بتصنيف الفيفا لأول مرة

الرباط/ الأناضول

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، ارتقاء المنتخب المغربي إلى المركز السادس عالميا في أحدث تصنيف، وذلك لأول مرة في تاريخه.

وأظهر التصنيف الحي المنشور على موقع الفيفا أن رصيد المغرب ارتفع إلى 1755.62 نقطة، مقابل 1755.10 نقطة في آخر تحديث رسمي صدر في 4 يونيو/ حزيران الجاري.

وفي الترتيب الحالي، تتصدر الأرجنتين التصنيف بـ1889.06 نقطة، تليها فرنسا ثانية بـ1887.11 نقطة، ثم إسبانيا ثالثة بـ1856.03، وإنجلترا رابعة بـ1822.68، والبرازيل خامسة بـ1765.34.

وكان المغرب قد بلغ في تحديث 4 يونيو/ حزيران المركز السابع عالميا، وهو أفضل ترتيب في تاريخه.

وجاء تحسن رصيد المنتخب المغربي بعد تعادله مع البرازيل، السبت الماضي، بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026.

ووصف محللون تعادل المغرب مع البرازيل بأنه "بطعم الفوز"، بالنظر إلى الأداء القوي الذي قدمه "أسود الأطلس" في أولى مبارياتهم بالبطولة.

وبهذه النتيجة، حصد كل منتخب نقطة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا اسكتلندا وهايتي.

ويمتلك المنتخب المغربي طموحا كبيرا في هذه البطولة، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر 2022، حين أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، منهياً البطولة في المركز الرابع.