قدم.. المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا للأهلي المصري حتى 2028 خلفا للدنماركي ييس توروب بعد موسم شهد تراجع نتائج الفريق...

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الأهلي المصري، الاثنين، تعيين المغربي الحسين عموتة، مدربا للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسمين حتى صيف 2028، خلفا للدنماركي ييس توروب.

وقال النادي، في بيان، إن مجلس الإدارة اعتمد خلال اجتماعه تعيين عموتة مديرا فنيا للفريق لمدة موسمين.

ويعد عموتة (56 عاما) من أبرز المدربين في الكرة المغربية والعربية، إذ سبق له تدريب أندية الفتح الرباطي والوداد المغربي والسد القطري والجزيرة الإماراتي، إلى جانب المنتخب الأردني.

ومن أبرز إنجازاته التتويج مع الفتح الرباطي بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وقيادة الوداد للفوز بدوري أبطال إفريقيا، فضلا عن الإنجاز التاريخي الذي حققه بقيادة المنتخب الأردني إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023 التي أقيمت في قطر مطلع 2024.

وجاء تعيين عموتة بعد موسم مخيب للأهلي، أنهاه في المركز الثالث بالدوري المصري خلف الزمالك المتوج باللقب وبيراميدز صاحب المركز الثاني.

كما ودع الفريق منافسات كأس مصر مبكرا، وخرج من دوري أبطال إفريقيا في مايو/أيار 2026، أمام الترجي التونسي.