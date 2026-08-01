بتسجيله هدفي "البلوغرانا" في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 ضمن استعدادات الفريق الكاتالوني للموسم الجديد

قدم.. المصري حمزة عبد الكريم يخطف الأنظار في ودية برشلونة وبرمنغهام بتسجيله هدفي "البلوغرانا" في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 ضمن استعدادات الفريق الكاتالوني للموسم الجديد

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

لفت المهاجم الدولي المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الأنظار خلال مشاركته مع فريق برشلونة لكرة القدم في مباراة ودية أمام مضيفه برمنغهام سيتي الإنجليزي، بتسجيله هدفي "البلوغرانا" في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، الجمعة.

وشارك عبد الكريم (18 عاما) في التشكيلة الأساسية للمدرب الألماني هانز فليك، والتي غاب عنها جميع العناصر الأساسية، ليقود خط الهجوم مع الوافد الجديد، الألماني كريم أدييمي.

ونجح المهاجم المصري الواعد في تسجيل هدف التعادل بعد أن كان فريقه متأخرا بهدف دون رد، حيث تعرض للعرقلة داخل المنطقة ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 41، لينفذها بنفسه ويضع الكرة في الشباك.

في الشوط الثاني، تمكن عبد الكريم، من منح الفريق الكاتالوني التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس إلى الشباك، قبل أن يتم استبداله بعدها بدقيقتين.

يذكر أن عبد الكريم، انضم إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من الأهلي القاهري، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ليثبت وجوده مع فريق الشباب بالنادي.

وقرر بطل الدوري الإسباني تفعيل بند الشراء النهائي لعقد اللاعب ليضمه نهائيا حتى صيف 2029، واستدعاه الجهاز الفني مؤخرا إلى "المعسكر الإعدادي" للفريق الأول استعدادا للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن عبد الكريم، كان ضمن قائمة منتخب مصر التي شاركت في منافسات كأس العالم 2026 التي وصل فيها منتخب مصر إلى ثمن النهائي قبل أن يودع البطولة أمام الأرجنتين بالخسارة 2-3.